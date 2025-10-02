Украинский госбюджет превысил план поступлений на 4,6% за 9 месяцев 2024 года - бюджетный комитет ВР
Доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2024 года превысили плановые показатели на 71,1 млрд грн, составив 1,6 трлн грн. Оборонные расходы полностью финансируются собственными ресурсами, а международная помощь направляется на социальные и гражданские нужды.
Украинский госбюджет за девять месяцев 2024 года выполняется стабильно: доходы превысили плановые показатели, ключевые оборонные расходы профинансированы собственными ресурсами, а международная помощь направляется преимущественно на социальные и гражданские нужды. Об этом сообщила в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.
Пидласа проинформировала, что за январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 1,6 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей (без учета международных грантов). Это на 71,1 млрд грн или 4,6% больше плана.
Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и сейчас рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет
Наибольшие поступления в бюджет обеспечили: импортный НДС – 390,3 млрд грн, НДФЛ и военный сбор – 260,9 млрд грн, НДС с украинских товаров (с учетом возмещенного) – 231,6 млрд грн, налог на прибыль – 219,7 млрд грн, импортный акциз – 121,1 млрд грн, внутренний акциз – 89,4 млрд грн.
Большинство налоговых статей перевыполнили план, исключение – импортный НДС и акциз на отечественные товары.
Дополнительно, от размещения ОВГЗ бюджет получил 382,3 млрд грн.
Правительство сознательно размещает меньше облигаций, чем предполагалось, ориентируясь исключительно на потребности в сбалансировании расходов
За девять месяцев в бюджет поступило 30,6 млрд долларов внешней поддержки (без учета последних 4 млрд евро от ЕС в рамках ERA Loans). При этом вся помощь, кроме британского гранта, используется для финансирования невоенных расходов.
Что касается расходов, то ключевые из них сосредоточены в сфере безопасности и социальной защиты: оборона – 1,78 трлн грн (63,3% всех расходов общего фонда), погашение ОВГЗ – 364,9 млрд грн, социальная защита и поддержка ветеранов – 290,1 млрд грн, обслуживание государственного долга – 246,3 млрд грн, программа медицинских гарантий – 124,2 млрд грн, погашение внешнего долга – 86,1 млрд грн, зарплаты учителей – 83,1 млрд грн, дотации местным бюджетам – 36,4 млрд грн.
Таким образом, государственный бюджет продолжает обеспечивать оборонные потребности собственными силами, тогда как внешняя поддержка позволяет сохранить стабильность социальной сферы и выполнение ключевых обязательств государства перед гражданами.
