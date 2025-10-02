$41.220.08
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе
Украинский госбюджет превысил план поступлений на 4,6% за 9 месяцев 2024 года - бюджетный комитет ВР

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2024 года превысили плановые показатели на 71,1 млрд грн, составив 1,6 трлн грн. Оборонные расходы полностью финансируются собственными ресурсами, а международная помощь направляется на социальные и гражданские нужды.

Украинский госбюджет превысил план поступлений на 4,6% за 9 месяцев 2024 года - бюджетный комитет ВР

Украинский госбюджет за девять месяцев 2024 года выполняется стабильно: доходы превысили плановые показатели, ключевые оборонные расходы профинансированы собственными ресурсами, а международная помощь направляется преимущественно на социальные и гражданские нужды. Об этом сообщила в Facebook глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Подробности

Пидласа проинформировала, что за январь-сентябрь в общий фонд государственного бюджета поступило 1,6 трлн грн налогов, сборов и обязательных платежей (без учета международных грантов). Это на 71,1 млрд грн или 4,6% больше плана.

Выполнение доходов важно, потому что именно из собственных ресурсов мы обеспечиваем потребности обороны, и сейчас рисков по проведению запланированных оборонных расходов нет

– подчеркнула Пидласа.

Наибольшие поступления в бюджет обеспечили: импортный НДС – 390,3 млрд грн, НДФЛ и военный сбор – 260,9 млрд грн, НДС с украинских товаров (с учетом возмещенного) – 231,6 млрд грн, налог на прибыль – 219,7 млрд грн, импортный акциз – 121,1 млрд грн, внутренний акциз – 89,4 млрд грн.

Вениславский объяснил, что такое оборонный резерв в 200 млрд грн и откуда возьмут деньги при необходимости01.10.25, 13:12 • 4512 просмотров

Большинство налоговых статей перевыполнили план, исключение – импортный НДС и акциз на отечественные товары.

Дополнительно, от размещения ОВГЗ бюджет получил 382,3 млрд грн. 

Правительство сознательно размещает меньше облигаций, чем предполагалось, ориентируясь исключительно на потребности в сбалансировании расходов

– уточнила Пидласа.

За девять месяцев в бюджет поступило 30,6 млрд долларов внешней поддержки (без учета последних 4 млрд евро от ЕС в рамках ERA Loans). При этом вся помощь, кроме британского гранта, используется для финансирования невоенных расходов.

Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-202618.09.25, 21:02 • 3629 просмотров

Что касается расходов, то ключевые из них сосредоточены в сфере безопасности и социальной защиты: оборона – 1,78 трлн грн (63,3% всех расходов общего фонда), погашение ОВГЗ – 364,9 млрд грн, социальная защита и поддержка ветеранов – 290,1 млрд грн, обслуживание государственного долга – 246,3 млрд грн, программа медицинских гарантий – 124,2 млрд грн, погашение внешнего долга – 86,1 млрд грн, зарплаты учителей – 83,1 млрд грн, дотации местным бюджетам – 36,4 млрд грн.

Таким образом, государственный бюджет продолжает обеспечивать оборонные потребности собственными силами, тогда как внешняя поддержка позволяет сохранить стабильность социальной сферы и выполнение ключевых обязательств государства перед гражданами.

Проект Бюджета-2026: в Счетной палате указали на крупнейшие риски26.09.25, 19:28 • 6799 просмотров

Степан Гафтко

