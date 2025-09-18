Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-2026
Киев • УНН
Украина обсудила с директором Всемирного банка Анной Бьерде приоритеты Госбюджета на 2026 год, включая оборону и социальную стабильность. Также речь шла о борьбе с дефицитом и дальнейших реформах, в частности укреплении антикоррупционных институтов.
Во время встречи с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина представила ключевые приоритеты Госбюджета на 2026 год - оборону и социальную стабильность, обсудила борьбу с дефицитом и дальнейшие реформы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.
Провели конструктивную встречу с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности. Я обозначила приоритеты проекта Госбюджета Украины на 2026 год, это в первую очередь оборона государства и социальная стабильность. Рассказала о наших подходах к балансированию потребностей обороны и других расходов, а также решению проблемы дефицита бюджета. Обсудили пути поддержки Украины со стороны Всемирного банка во времена больших вызовов
Премьер отметила, что Украина продолжает продвигать реформы в соответствии со своими международными обязательствами. В частности, речь идет об укреплении антикоррупционных институтов.
Мы также договорились о продолжении контактов для углубления сотрудничества
Ранее УНН писал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Стороны обсудили продвижение Украины к членству в ЕС и безопасность украинских детей, а также открытие представительства Европарламента в Киеве.
Рада ожидает представления Бюджета-2026 на этой неделе: нардеп раскрыл особенности17.09.25, 12:51 • 3078 просмотров