Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-2026

Во время встречи с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина представила ключевые приоритеты Госбюджета на 2026 год - оборону и социальную стабильность, обсудила борьбу с дефицитом и дальнейшие реформы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Провели конструктивную встречу с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности. Я обозначила приоритеты проекта Госбюджета Украины на 2026 год, это в первую очередь оборона государства и социальная стабильность. Рассказала о наших подходах к балансированию потребностей обороны и других расходов, а также решению проблемы дефицита бюджета. Обсудили пути поддержки Украины со стороны Всемирного банка во времена больших вызовов