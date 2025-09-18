Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-2026

$41.190.02
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
12:49 • 13229 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 23726 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 33591 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 22006 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19573 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 29731 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15810 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 48573 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 44581 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожарVideo18 сентября, 08:55 • 9200 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 29462 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 15947 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 21246 просмотра
Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле15:35 • 9048 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 21340 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 33591 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 29562 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 29731 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 48573 просмотра
Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-2026

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Украина обсудила с директором Всемирного банка Анной Бьерде приоритеты Госбюджета на 2026 год, включая оборону и социальную стабильность. Также речь шла о борьбе с дефицитом и дальнейших реформах, в частности укреплении антикоррупционных институтов.

Украина представила Всемирному банку приоритеты Госбюджета-2026

Во время встречи с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по операционной деятельности, Украина представила ключевые приоритеты Госбюджета на 2026 год - оборону и социальную стабильность, обсудила борьбу с дефицитом и дальнейшие реформы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Провели конструктивную встречу с Анной Бьерде, директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности. Я обозначила приоритеты проекта Госбюджета Украины на 2026 год, это в первую очередь оборона государства и социальная стабильность. Рассказала о наших подходах к балансированию потребностей обороны и других расходов, а также решению проблемы дефицита бюджета. Обсудили пути поддержки Украины со стороны Всемирного банка во времена больших вызовов 

- говорится в сообщении.

Премьер отметила, что Украина продолжает продвигать реформы в соответствии со своими международными обязательствами. В частности, речь идет об укреплении антикоррупционных институтов.

Мы также договорились о продолжении контактов для углубления сотрудничества 

- добавила Свириденко.

Ранее УНН писал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась в Киеве с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Стороны обсудили продвижение Украины к членству в ЕС и безопасность украинских детей, а также открытие представительства Европарламента в Киеве.

Рада ожидает представления Бюджета-2026 на этой неделе: нардеп раскрыл особенности17.09.25, 12:51 • 3078 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаПолитика
Роберта Метсола
Европейский парламент
Всемирный банк
Украина
Киев