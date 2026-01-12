Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

На сайте парламента обнародованы два президентских законопроекта - об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №14366 от 12.01.2026 и об утверждении указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" №14367 от 12.01.2026.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается "продлить с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине".

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 3 февраля 2026 года на 90 суток.

"Там срок действует сейчас до 03 февраля, соответственно до 04 мая 2026 года", - указал на срок продления нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, отметив, что "далее рассмотрение в комитете ВРУ по вопросам обороны и оба будут утверждены на этой неделе (13-15 января) в зале Рады".

