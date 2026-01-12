Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

На сайті парламенту оприлюднено два президентські законопроєкти - про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №14366 від 12.01.2026 та про затвердження указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №14367 від 12.01.2026.

Першим, відповідно до пояснювальної записки, пропонується "продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні".

Другий, згідно з пояснювальною запискою, передбачає, що строк проведення загальної мобілізації продовжується з 3 лютого 2026 року на 90 діб.

"Там строк діє зараз до 03 лютого, відповідно до 04 травня 2026 року", - вказав на термін продовження нардеп Ярослав Железняк у соцмережах, зазначивши, що "далі розгляд в комітеті ВРУ з питань оборони і обидва будуть затверджені на цьому тижні (13-15 січня) в залі Ради".

