У росії заявили про збиття безпілотників, що летіли на москву. Аеропорти закрили
Київ • УНН
Собянін заявив про збиття чотирьох БпЛА на підльоті до столиці рф. Через загрозу обмежили роботу аеропортів "внуково", "домодєдово" та "жуковський".
Мер москви сергій собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила чотири безпілотники, які летіли у напрямку російської столиці. Про це він повідомив у своїх офіційних заявах. Крім того, повідомляється про закриття московських аеропортів через тривогу, пише УНН.
Деталі
Силами ППО Міноборони знищено чотири БпЛА, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб
Після інциденту тимчасові обмеження запровадили в кількох московських аеропортах. За даними росавіації, роботу частково обмежили у "внуково", "домодєдово" та "жуковському".
російські служби заявляють, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інших деталей щодо інциденту наразі не повідомляють.
