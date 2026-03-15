В России заявили о сбитии беспилотников, летевших на Москву. Аэропорты закрыли
Киев • УНН
Собянин заявил о сбитии четырех БПЛА на подлете к столице РФ. Из-за угрозы ограничили работу аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила четыре беспилотника, летевших в направлении российской столицы. Об этом он сообщил в своих официальных заявлениях. Кроме того, сообщается о закрытии московских аэропортов из-за тревоги, пишет УНН.
Детали
Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БпЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
После инцидента временные ограничения были введены в нескольких московских аэропортах. По данным Росавиации, работу частично ограничили во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".
Российские службы заявляют, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Других деталей относительно инцидента пока не сообщают.
