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Швеция поддерживает ограничение защиты для украинских мужчин в ЕС, но есть условие

Киев • УНН

 • 252 просмотра

ЕС планирует ограничить временную защиту для новоприбывших украинских мужчин. Инициативу по поддержке мобилизации одобряют в Стокгольме.

Швеция поддерживает ограничение защиты для украинских мужчин в ЕС, но есть условие

Министры стран ЕС в целом поддержали предложение ограничить доступ к временной защите для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщил министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, Стокгольм поддерживает предложение, которое обсуждалось на встрече по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге. При этом он подчеркнул, что любые ограничения должны применяться только к новоприбывшим, ищущим статус временной защиты, а не к тем, кто уже его имеет.

Для нас важно обеспечить украинцам защиту, но в то же время войну нужно вести и выиграть. Для этого важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали

– сказал Форсселл.

Издание напоминает, что Европейский Союз активировал Директиву о временной защите после вторжения россии в Украину в 2022 году для управления массовым прибытием перемещенных лиц.

"Схема, срок действия которой трижды продлевался и истекает в марте 2027 года, предоставляет бенефициарам вид на жительство, доступ к рынку труда и социальному обеспечению. Европейская комиссия должна будет предложить любое расширение или модификацию схемы, которую затем должны одобрить страны ЕС", - говорится в статье.

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Справочно

По данным Евростата, более 4,33 миллиона человек, бежавших из Украины, в настоящее время пользуются Директивой о временной защите.

Германия принимает наибольшую долю украинцев по этой схеме - около 29% от общей численности населения ЕС. Далее следуют Польша и Чехия.

Напомним

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что инициативу стран ЕС по исключению украинских мужчин призывного возраста из перечня лиц, которым может предоставляться временная защита, поддерживает сама Украина.

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Вадим Хлюдзинский

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