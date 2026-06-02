Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Польша поддерживает отмену защиты для украинских мужчин призывного возраста в ЕС

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Польша предлагает исключить украинских мужчин 18–60 лет из программ защиты ЕС. Это лишит их права на проживание и льгот ради обороны Украины.

Польша поддерживает отмену временной защиты украинским мужчинам призывного возраста в Евросоюзе. Обсуждаемый в Совете ЕС внутренний документ предусматривает полное исключение мужчин призывного возраста из будущих программ убежища, что лишит их права на проживание и любых льгот, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским канцлер Фридрих Мерц открыто заявил, что Германия будет поддерживать усилия Украины в ограничении выезда мужчин призывного возраста в страны ЕС.

В то же время польские дипломаты настаивают, что отказ мужчинам призывного возраста в автоматической защите является справедливым. Позиция Польши четкая: возвращение мужчин домой — это интерес самой Украины для поддержки ее обороны и будущего восстановления.

Тем временем правительство страны уже перешло от заявлений к действиям. Мужчины призывного возраста (18-60 лет) из Украины больше не получают автоматическую коллективную временную защиту.

Система временной защиты для украинских беженцев действует с 2022 года, предоставляя им право на легальное проживание и работу в ЕС без сложных процедур предоставления убежища.

Польша поддерживает исключение мужчин призывного возраста, которые не могут легально выехать из Украины.

В то же время Варшава отвергает идею ограничения защиты в зависимости от региона происхождения беженцев.

Такие сигналы направляет Варшава в Брюссель, где продолжаются кулуарные переговоры по внесению изменений в действующую систему временной защиты украинских беженцев. Этот вопрос будут обсуждать в четверг министры внутренних справ стран ЕС. Результатом этой дискуссии должно стать новое предложение ЕК по продлению защиты до 2028 года, вероятно, с поправками.

