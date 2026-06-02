В Польше предложили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за скандала вокруг подразделения имени Героев УПА

В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВДPhoto
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
Киев • УНН

Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак требует остановить евроинтеграцию Украины из-за чествования УПА. Он также призвал прекратить оплату Starlink для ВСУ.

Вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Польша должна объявить о блокировании вступления Украины в Европейский Союз, пока Киев "не отойдет от культа преступников". Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Среди предложенных им шагов — блокирование евроинтеграции Украины и прекращение оплаты спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные.

По словам политика, Польша должна объявить о блокировании вступления Украины в ЕС до тех пор, пока украинские власти, как он заявил, "не отойдут от культа преступников" и не обеспечат полное разблокирование всех эксгумаций.

Босак также заявил, что в Украине якобы существует "пренебрежение к польским политикам", которых украинцы, по его словам, считают "слабаками", и это "не приведет ни к какой реакции".

Отдельно вице-спикер Сейма раскритиковал практику совместных европейских заимствований для поддержки Украины. Он назвал такую модель помощи беспрецедентной для международных финансов и заявил, что страны, поддерживающие Украину, сами берут на себя долговые обязательства и расходы по погашению кредитов.

Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, нам нужно перейти к более конкретным жестам, которые будут иметь эффективное воздействие

— заявил Босак.

Дополнение

26 мая президент Владимир Зеленский издал указ, в котором постановил присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". В документе говорится, что целью такого решения является "восстановление исторических традиций национального войска".

