Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"

Киев • УНН

 • 1874 просмотра

Песков требует выхода ВСУ из четырех областей для завершения войны. Эксперты объясняют ультиматумы истощением ресурсов рф и давлением на украинцев.

Несмотря на экономические проблемы, большие потери на фронте и все более сложную ситуацию для российской армии, кремль продолжает выдвигать максималистские требования Украине. В частности, пресс-секретарь путина дмитрий песков снова заявил, что для завершения войны украинские войска должны полностью покинуть так называемые "новые территории россии" – Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Почему москва одновременно демонстрирует готовность к переговорам и продолжает озвучивать ультиматумы, действительно ли россия входит в фазу истощения и на кого на самом деле рассчитаны подобные заявления кремля – в эксклюзивном комментарии УНН объяснил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Переговорный процесс фактически заморожен

Желиховский отмечает, что сейчас говорить о реальном возобновлении серьезных мирных переговоров между Украиной и россией рано. По его словам, в последнее время не видно никаких признаков того, что стороны действительно готовы приблизиться к прекращению огня.

В то же время эксперт обращает внимание, что определенные дипломатические сигналы все же остаются. В частности, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время приехать в Украину.

Я не исключаю, что это может быть элементом попытки возродить переговорный процесс. Мы также слышали заявления со стороны россии о возможном визите Уиткоффа в москву. Но пока мы видим, что ни в Украину, ни в россию никто не прибывает. И это, по моему мнению, связано с тем, что стороны не видят реальной возможности договориться даже о прекращении огня

- объяснил Желиховский.

По его мнению, ситуацию осложняет и то, что администрация Дональда Трампа сейчас значительно больше сосредоточена на Ближнем Востоке и других международных кризисах.

У Вашингтона сейчас и без того много проблем. Поэтому американская сторона не слишком активно пытается перезапустить украинско-российский переговорный трек

- считает эксперт.

россия сталкивается с все более серьезными проблемами

Станислав Желиховский подчеркивает, что ситуация для россии постепенно меняется в худшую сторону как в военном, так и в экономическом плане. По его словам, российская экономика все больше истощается из-за войны, а ресурсы, необходимые для продолжения масштабной кампании против Украины, постепенно сокращаются.

Есть уже очень много информации о том, что финансовых и других ресурсов у россии не хватает для продолжения этой войны в том формате, в котором кремль ее ведет сейчас. Экономика теряет, проблем становится больше. Параллельно растет и количество потерь среди российских военных

- сказал он.

Эксперт отмечает, что именно из-за этого путин оказался перед сложным выбором - объявлять более масштабную мобилизацию или и дальше пытаться избегать этого сценария.

путин очень боится большой мобилизации. Потому что она затронет уже не только отдаленные регионы, но и москву и крупные города. Это может создать внутреннее напряжение в самой россии. Поэтому он пока пытается балансировать – стимулировать подписание контрактов, привлекать людей деньгами и различными бонусами

- объяснил Желиховский.

Однако, по его словам, эта модель уже начинает давать сбой.

Раньше эта система еще работала, но сейчас она уже не настолько эффективна. Прежде всего потому, что Украина стала гораздо технологичнее в войне. Выросли возможности беспилотных систем, Украина буквально уничтожает живую силу противника. И путин прекрасно понимает, что одним только "пушечным мясом" он уже не достигнет своих целей

- отметил эксперт.

Террор против гражданских – это способ давления на украинцев

По мнению Желиховского, именно из-за проблем на фронте россия все активнее переходит к террору гражданского населения Украины. Он считает, что массированные обстрелы украинских городов и параллельные заявления кремля о готовности "закончить войну за сутки" являются частью единой психологической кампании.

россия пытается сломить волю украинцев к сопротивлению. Они хотят получить хотя бы какие-то результаты. И минимум, который мог бы удовлетворить путина – это полный контроль над Донбассом

- сказал эксперт.

Комментируя заявление пескова о том, что война якобы может завершиться очень быстро после выхода ВСУ с оккупированных территорий, Желиховский подчеркнул, что такие сигналы адресованы прежде всего украинскому обществу.

Это не о реальных переговорах. Это попытка давить на украинцев через страх, усталость и постоянные обстрелы. россияне хотят навязать мысль - мол, если Украина отдаст какие-то территории, война сразу завершится

- объяснил он.

По словам эксперта, кремль пытается психологически воздействовать на общество, используя те же механизмы, которые применяют агрессоры во время бытового насилия.

россия ведет себя как классический террорист. Через удары по гражданским, через психологическое давление они пытаются сломить людей. Это очень похоже на логику бытового насилия: сначала террор, а затем предложение "мира" в обмен на уступки

- отметил Желиховский.

Готова ли россия отказаться от части требований

В то же время эксперт напоминает, что в различных вариантах мирных инициатив, которые обсуждались ранее, вопрос территорий уже неоднократно становился предметом дискуссий. По его словам, в определенных концепциях речь шла прежде всего о Донбассе, тогда как требования по передаче Украине Запорожья и Херсона полностью не фигурировали.

Если мы говорим о потенциальном компромиссе со стороны россии, то это может касаться именно Донецкой области. Луганщина для них, как они считают, уже практически полностью контролируема. Но пока трудно сказать, насколько кремль реально готов к уступкам

- сказал он.

В то же время Желиховский подчеркивает, что именно максималистские требования москвы и стали одной из главных причин провала предыдущих переговорных попыток.

россия продолжает выставлять ультиматумы, которые Украина не может принять. И пока эта логика не изменится, говорить о серьезном прогрессе в переговорах очень сложно

- резюмировал эксперт.

