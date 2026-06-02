кремль заговорил о новой "парадигме" в войне рф против Украины и вышел с очередными "условиями", о чем объявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

песков заявил, что война вошла в "новую парадигму", объясняя слова путина о переходе войны на "новый уровень", опираясь на нарратив москвы относительно удара в Старобельске. В последнее время, как отмечали в Центре стратегических коммуникаций, власти в рф бросили огромные ресурсы на то, чтобы убедить мир в ударе ВСУ по "колледжу с детьми" на ВОТ Луганщины в Старобельске. В Генштабе ВСУ подробно опровергли этот вброс.

песков также заявил, что мирный процесс "на паузе, но это не означает, что контактов с США нет".

спикер кремля также высказался "относительно Зеленского и завершения войны до конца года", указав, что якобы "война может быть завершена до конца суток", но "для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов".

Добавим, как отмечали в МИД Украины, Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями территории Украины. Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий.

Любое "признание" российской оккупации украинских территорий, указывали в МИД, прямо противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) "Определение агрессии", которая четко устанавливает, что никакие территориальные приобретения, полученные в результате агрессии, не могут признаваться законными. В резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения ООН не признавать никаких изменений российской федерацией статуса Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, отдельно или совокупно, и воздерживаться от любых действий и шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса.