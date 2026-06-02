Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности — Politico
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армии
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
Российский удар по Украине унес жизни 13 человек, в Днепре 6 пропавших - МВД
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности — Politico

Венгрия готова разблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС 15 июня. Стороны достигли прогресса в вопросе прав национальных меньшинств.

Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции к заявке Украины на членство в ЕС, что позволит ей и Молдове начать официальные переговоры о вступлении в блок в ближайшие дни, со ссылкой на четырех дипломатов сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Открытие первого переговорного "кластера" — официального шага на пути к членству — запланировано на межправительственную конференцию в Люксембурге 15 июня", сообщили трое дипломатов.

Киев и Кишинев подали заявки на членство в ЕС одновременно, а это означает, что заявка Молдовы может продвинуться только при условии, что заявка Украины также продвинется.

Будапешт решительно выступал против вступления Украины во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, но новое руководство страны "в частном порядке заявило о готовности снять свое вето после встречи в понедельник между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав меньшинств для венгров, проживающих в Украине", сообщили дипломаты, которым была предоставлена анонимность относительно закрытой встречи.

Венгерский чиновник заявил, что "никакого решения" по открытию кластеров для Украины еще не принято. "Переговоры продолжаются. Соглашение не достигнуто", – сказал чиновник.

Во время встречи в понедельник "украинская сторона предоставила заверения относительно того, как решить большинство вопросов, изложенных в 11-пунктном плане, первоначально подготовленном во времена Орбана", сказал один из дипломатов. Не все запросы Венгрии могут быть немедленно удовлетворены, но дипломат добавил, что одобрение Будапешта не зависит от принятия нового законодательства в Украине, указывает издание.

"Переговоры о членстве Украины активизировались после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил Брюссель и встретился с высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы обсудить, как разблокировать 16,4 миллиарда евро замороженных средств ЕС", сообщил один из дипломатов.

Мадьяр раскрыл ход переговоров с Украиной и опроверг связь между €10 млрд от ЕС и открытием кластеров29.05.26, 16:36 • 5692 просмотра

Дипломат сказал, что "послы ЕС окончательно определят свою позицию относительно открытия первого кластера для Украины и Молдовы до конца этой недели после того, как Украина представит свои планы по внутренним реформам, а также решению вопроса меньшинств". "Затем страны ЕС одобрят открытие кластера для Украины и Молдовы на межправительственной конференции 15 июня", - говорится в публикации.

Открытие кластеров требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС. Любая страна может заблокировать процесс на любом этапе, либо выступив против первого кластера, либо против любого из последующих шагов на пути к членству.

Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне - Сибига22.05.26, 16:34 • 3025 просмотров

Юлия Шрамко

