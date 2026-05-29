Мадьяр раскрыл ход переговоров с Украиной и опроверг связь между €10 млрд от ЕС и открытием кластеров

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Мадьяр заявил о прогрессе в переговорах по правам этнических венгров в Украине. Он опроверг связь между средствами ЕС и началом вступления Украины в блок.

24.hu

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр указал, что переговоры с Украиной относительно этнических венгров продвигаются, и заявил об отсутствии связи между размораживанием для Будапешта 10 млрд евро Еврокомиссией и открытием для Украины первого кластера переговоров о вступлении, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мадьяра во время пресс-конференции в Брюсселе спросили об отношениях его правительства с Украиной на фоне того, как Украина продолжает настаивать на членстве в ЕС.

Он указал, что не было никакой официальной связи между размораживанием фондов ЕС и открытием первого раздела переговоров Украины о вступлении.

Мадьяр добавил, что с Украиной ведутся отдельные переговоры по решению вопросов, касающихся 100 000 этнических венгров, проживающих в Украине, в частности, относительно использования ими языка и других культурных вопросов.

Он указал, что Будапешт подготовил предложение из 11 пунктов по этому вопросу, которое, как он надеется, будет приемлемым для Украины.

По его словам, переговоры продолжаются, и как только все будет согласовано, он будет открыт для встречи с Зеленским в венгроязычном регионе Украины, чтобы "открыть действительно новую главу" в их отношениях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время той же пресс-конференции подтвердила, что формальной связи между фондами и переговорами о вступлении Украины нет.

Она отметила, что процесс вступления "основывается на заслугах", и нет необходимости его дальше затягивать.

Юлия Шрамко

