Будапешт назвал условие для встречи Мадьяра с Зеленским
Киев • УНН
Встреча лидеров возможна после урегулирования вопроса венгерского меньшинства. Технические переговоры продолжаются, а вероятным местом встречи называют Берегово.
Возможность личной встречи нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и Президента Украины Владимира Зеленского существует, "если Украина выполнит требования венгерской стороны по вопросу урегулирования ситуации венгерского меньшинства в Украине", со ссылкой на правительственных спикеров сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
"Личная встреча между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации венгерского меньшинства в Украине", – заявили спикеры правительства на пресс-конференции в среду.
Они добавили, что "технические переговоры уже продолжаются, но встреча на высшем уровне возможна, если эти переговоры будут продвигаться".
Правительство Венгрии несколько раз говорило в течение последних двух недель о возможной встрече между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским, и было известно, что премьер-министр Венгрии указал Берегово на Закарпатье как возможное место для встречи, пишет издание.
Издание указывает, что "ситуация венгров на Закарпатье - это давний спор между Будапештом и Киевом, и во времена правительства "Фидес" не было достигнуто существенного прогресса в решении ситуации".
Новая глава МИД Венгрии Анита Орбан ранее отметила, что новое венгерское правительство готово разрешить ситуацию, и в то же время хотела бы как можно скорее устранить дипломатическую напряженность с Киевом.
Дополнение
20 мая сообщалось, что между Венгрией и Украиной начинаются консультации на экспертном уровне, в том числе с целью решения вопроса прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
Сам Мадьяр также заявлял, что если консультации дадут результаты, "мы сможем вести переговоры на высшем уровне".
Глава МИД Украины Андрей Сибига на днях отметил, что время и место встречи Зеленского с Мадьяром еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам.