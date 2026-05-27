Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине - ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Будапешт назвал условие для встречи Мадьяра с Зеленским

Встреча лидеров возможна после урегулирования вопроса венгерского меньшинства. Технические переговоры продолжаются, а вероятным местом встречи называют Берегово.

Возможность личной встречи нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и Президента Украины Владимира Зеленского существует, "если Украина выполнит требования венгерской стороны по вопросу урегулирования ситуации венгерского меньшинства в Украине", со ссылкой на правительственных спикеров сообщает Euronews, пишет УНН.

"Личная встреча между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации венгерского меньшинства в Украине", – заявили спикеры правительства на пресс-конференции в среду.

Они добавили, что "технические переговоры уже продолжаются, но встреча на высшем уровне возможна, если эти переговоры будут продвигаться".

Правительство Венгрии несколько раз говорило в течение последних двух недель о возможной встрече между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским, и было известно, что премьер-министр Венгрии указал Берегово на Закарпатье как возможное место для встречи, пишет издание.

Издание указывает, что "ситуация венгров на Закарпатье - это давний спор между Будапештом и Киевом, и во времена правительства "Фидес" не было достигнуто существенного прогресса в решении ситуации".

Новая глава МИД Венгрии Анита Орбан ранее отметила, что новое венгерское правительство готово разрешить ситуацию, и в то же время хотела бы как можно скорее устранить дипломатическую напряженность с Киевом.

20 мая сообщалось, что между Венгрией и Украиной начинаются консультации на экспертном уровне, в том числе с целью решения вопроса прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Сибига провел первую встречу с главой МИД Венгрии - договорились о втором раунде консультаций22.05.26, 10:28 • 4059 просмотров

Сам Мадьяр также заявлял, что если консультации дадут результаты, "мы сможем вести переговоры на высшем уровне".

Глава МИД Украины Андрей Сибига на днях отметил, что время и место встречи Зеленского с Мадьяром еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам.

