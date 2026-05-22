Сибига провел первую встречу с главой МИД Венгрии - договорились о втором раунде консультаций

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Сибига и Анита Орбан обсудили вопросы нацменьшинств и вступление Украины в ЕС. Второй раунд консультаций экспертов проведут уже на следующей неделе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан, договорились о втором раунде консультаций на уровне экспертов на следующей неделе, сообщили в пятницу в МИД Украины, пишет УНН.

Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоялись на полях заседания НАТО в Хельсингборге, Швеция. Министры подвели итоги первого раунда двусторонних консультаций на уровне экспертов по национальным меньшинствам на этой неделе и договорились провести второй раунд на следующей неделе

- сообщили в МИД.

"Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов. Со своей стороны я подчеркнул критическую важность вступления Украины в ЕС и своевременного открытия переговорных кластеров", - подчеркнул глава МИД по итогам переговоров.

Сибига также проинформировал венгерскую коллегу о ситуации на поле боя, мирном процессе и потенциальной новой роли Европы.

Дипломаты согласились, что возобновление двустороннего диалога Украины и Венгрии является позитивным развитием для обеих стран и всей Европы, скоординировали дальнейшие двусторонние контакты на всех уровнях.

