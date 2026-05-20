Украина и Венгрия начали консультации с акцентом на права меньшинств и переговоры о вступлении в ЕС — Сибига

Украина и Венгрия начали консультации на уровне экспертов, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Сегодня утром вместе с Анитой Орбан и вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой мы начали украинско-венгерские консультации на уровне экспертов. В своей вступительной речи я сосредоточился на трех ключевых вопросах: двусторонних отношениях, правах национальных меньшинств и вступлении Украины в ЕС - написал Сибига в X.

Министр отметил, что "нас объединяет стремление решать проблемы и преодолевать вызовы".

"Во-первых, Украина стремится открыть новую, взаимовыгодную страницу в наших двусторонних отношениях, основанную на доверии. Сейчас у нас есть необходимый импульс для достижения этого. Мы ценим четкое осуждение Венгрией недавних российских ударов, в частности тех, что были нанесены по Закарпатью", - указал он.

Глава МИД подчеркнул: "Наши народы заслуживают быть добрыми соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего".

"Во-вторых, Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается приверженной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами. Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение", - указал министр.

"И в-третьих, я предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства, - сообщил Сибига. - Я подчеркнул, что настало время заложить прочный фундамент для открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС уже в этом мае, а еще пяти – в июне".

Министр отметил, что "вместе с моим венгерским коллегой мы разделяем общую цель: воспользоваться этим моментом и достичь ощутимых результатов". "Я также с нетерпением ожидаю личной встречи с коллегой завтра на министерской встрече НАТО в Швеции", - добавил он.

Надеюсь, что сегодняшние консультации будут конструктивными и продемонстрируют готовность Украины и Венгрии оставить позади вызовы прошлого и формировать наше общее будущее - подытожил Сибига.

Комиссар ЕС поприветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам и ожидает прогресса по переговорным кластерам