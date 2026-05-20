Комиссар ЕС поприветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам и ожидает прогресса по переговорным кластерам

$44.150.0151.300.11
ukenru
06:33 • 3572 просмотра
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС
19 мая, 16:01 • 27195 просмотра
Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Эксклюзив
19 мая, 14:16 • 42150 просмотра
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
19 мая, 14:00 • 39564 просмотра
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии
Эксклюзив
19 мая, 13:39 • 38439 просмотра
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
19 мая, 13:34 • 49906 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Эксклюзив
19 мая, 12:58 • 37655 просмотра
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем БиляковымPhoto
Эксклюзив
19 мая, 11:36 • 18355 просмотра
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Эксклюзив
19 мая, 11:20 • 15617 просмотра
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
19 мая, 10:17 • 15787 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.4м/с
54%
748мм
Популярные новости
На ВОТ старшеклассников готовят к службе в армии рф и подразделениях БпЛА - ЦНС19 мая, 22:38 • 11591 просмотра
Вэнс опроверг вывод войск США из Европы19 мая, 23:13 • 9848 просмотра
«Шиш вам с маслом»: постпред Украины при ООН ответил на требования рф и предупредил о «бумеранге»19 мая, 23:50 • 15332 просмотра
Утренняя атака на Запорожье: разрушен дом в Вольнянске, ранены четыре человека, среди них дети03:41 • 12090 просмотра
Потери России за сутки составили 920 солдат и более 1800 беспилотников — Генштаб04:44 • 12223 просмотра
публикации
В Украине стартовала основная сессия НМТ-2026: главные советы и как действовать в случае воздушной тревоги07:53 • 192 просмотра
Шанс на 14-й трофей или сенсация во Львове: анонс финала Кубка Украины по футболуPhotoVideo19 мая, 18:56 • 24203 просмотра
«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у СоколовойVideo19 мая, 13:54 • 33087 просмотра
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?19 мая, 13:34 • 49906 просмотра
Дебютант финала против победителя Кубка чемпионов: анонс финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Астон Вилла»PhotoVideo19 мая, 13:19 • 35120 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 35577 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 77031 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 76765 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 100927 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 99240 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Ракетная система С-300
9К720 Искандер

Комиссар ЕС поприветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам и ожидает прогресса по переговорным кластерам

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Марта Кос поприветствовала диалог Украины и Венгрии относительно прав меньшинств. Еврокомиссия планирует открыть переговорные кластеры о вступлении в ЕС уже к лету.

Комиссар ЕС поприветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам и ожидает прогресса по переговорным кластерам

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала "конструктивное взаимодействие" между Венгрией и Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Украине, и рассчитывает на открытие переговорных кластеров для вступления в ЕС "до лета", пишет УНН.

Я рада видеть конструктивное взаимодействие между Венгрией и Украиной по вопросам, касающимся венгерского меньшинства в Украине. Диалог и взаимопонимание важны для продвижения Украины на европейском пути

- написала комиссар ЕС Кос.

Она отметила, что вступление в ЕС "неоднократно показывало в прошлом, что оно предлагает самые сильные гарантии для меньшинств на всем нашем континенте".

Еврокомиссия продолжает поддерживать все усилия по открытию всех кластеров с Украиной и Молдовой до лета

- подчеркнула Кос.

Дополнение

На днях Euronews сообщало, что новое правительство Венгрии заявляет, что оно открыто к взаимодействию с Украиной относительно ее вступления в ЕС, согласно нескольким источникам. 

Посол Венгрии заявил на встрече на прошлой неделе, что Будапешт теперь готов взаимодействовать с Украиной для достижения конкретных результатов, на фоне того, как новое правительство Петера Мадьяра начинает технические переговоры с Киевом о том, как решить сложный вопрос венгерского меньшинства. Брюссель стремится к прорыву.

Во времена Виктора Орбана Венгрия заблокировала открытие процесса вступления Украины в ЕС по так называемому первому кластеру, который охватывает ключевые реформы, необходимые для переговоров, включая верховенство права и финансовый контроль.

Первый конкретный признак того, что отношения между двумя странами могут улучшаться, появился во время дискуссии среди послов ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов подключиться к этому вопросу. Посол также отметил, что следует придерживаться методологии, основанной на заслугах, и что Венгрия будет уделять особое внимание правам и правовой базе венгерского меньшинства.

Вопрос расширения в отношении Украины может быть на повестке дня следующего заседания Европейского совета, где также ожидается встреча Мадьяра и Зеленского, отмечает Euronews. Однако, как стало известно Euronews, офис президента Евросовета Антониу Кошты внесет вопрос о вступлении Украины в повестку дня только при условии, что к тому времени будет объявлено о конкретном прогрессе в плане официального снятия венгерского вето относительно начала переговоров о вступлении.

Мадьяр говорит о договоренности с Коштой относительно прав венгров в Украине19.05.26, 03:17 • 26353 просмотра

Источник, близкий к венгерскому правительству, сообщил Euronews, что если Украина выполнит план из 11 пунктов, который создало предыдущее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, — и если представители венгерского меньшинства на Закарпатье одобрят его результат — Венгрия, вероятно, поддержит открытие первого крупного раздела переговоров с Украиной.

Однако, одним из возможных осложнений является то, что правительство Орбана могло включить несколько сложных или политически деликатных требований в 11 пунктов, которые источник назвал "скрытыми минами", что потенциально усложняет их полное внедрение.

Зеленский объявил о готовности к встрече с Мадьяром и заявил о работе над "всеми вопросами" относительно венгерского меньшинства30.04.26, 15:49 • 3141 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Украина
Виктор Орбан
Молдова
Киев