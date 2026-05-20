Комиссар ЕС поприветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам и ожидает прогресса по переговорным кластерам

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поприветствовала "конструктивное взаимодействие" между Венгрией и Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Украине, и рассчитывает на открытие переговорных кластеров для вступления в ЕС "до лета", пишет УНН.

Я рада видеть конструктивное взаимодействие между Венгрией и Украиной по вопросам, касающимся венгерского меньшинства в Украине. Диалог и взаимопонимание важны для продвижения Украины на европейском пути - написала комиссар ЕС Кос.

Она отметила, что вступление в ЕС "неоднократно показывало в прошлом, что оно предлагает самые сильные гарантии для меньшинств на всем нашем континенте".

Еврокомиссия продолжает поддерживать все усилия по открытию всех кластеров с Украиной и Молдовой до лета - подчеркнула Кос.

Дополнение

На днях Euronews сообщало, что новое правительство Венгрии заявляет, что оно открыто к взаимодействию с Украиной относительно ее вступления в ЕС, согласно нескольким источникам.

Посол Венгрии заявил на встрече на прошлой неделе, что Будапешт теперь готов взаимодействовать с Украиной для достижения конкретных результатов, на фоне того, как новое правительство Петера Мадьяра начинает технические переговоры с Киевом о том, как решить сложный вопрос венгерского меньшинства. Брюссель стремится к прорыву.

Во времена Виктора Орбана Венгрия заблокировала открытие процесса вступления Украины в ЕС по так называемому первому кластеру, который охватывает ключевые реформы, необходимые для переговоров, включая верховенство права и финансовый контроль.

Первый конкретный признак того, что отношения между двумя странами могут улучшаться, появился во время дискуссии среди послов ЕС в прошлую среду, когда венгерский дипломат заявил, что Будапешт готов подключиться к этому вопросу. Посол также отметил, что следует придерживаться методологии, основанной на заслугах, и что Венгрия будет уделять особое внимание правам и правовой базе венгерского меньшинства.

Вопрос расширения в отношении Украины может быть на повестке дня следующего заседания Европейского совета, где также ожидается встреча Мадьяра и Зеленского, отмечает Euronews. Однако, как стало известно Euronews, офис президента Евросовета Антониу Кошты внесет вопрос о вступлении Украины в повестку дня только при условии, что к тому времени будет объявлено о конкретном прогрессе в плане официального снятия венгерского вето относительно начала переговоров о вступлении.

Мадьяр говорит о договоренности с Коштой относительно прав венгров в Украине

Источник, близкий к венгерскому правительству, сообщил Euronews, что если Украина выполнит план из 11 пунктов, который создало предыдущее венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, — и если представители венгерского меньшинства на Закарпатье одобрят его результат — Венгрия, вероятно, поддержит открытие первого крупного раздела переговоров с Украиной.

Однако, одним из возможных осложнений является то, что правительство Орбана могло включить несколько сложных или политически деликатных требований в 11 пунктов, которые источник назвал "скрытыми минами", что потенциально усложняет их полное внедрение.

Зеленский объявил о готовности к встрече с Мадьяром и заявил о работе над "всеми вопросами" относительно венгерского меньшинства