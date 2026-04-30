Зеленский объявил о готовности к встрече с Мадьяром и заявил о работе над "всеми вопросами" относительно венгерского меньшинства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил агентству Bloomberg в четверг, что проведет двустороннюю встречу с ожидаемым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром или встретится с ним "в каком-то другом формате", пишет УНН.

Зеленский, как пишет издание, также попытался приуменьшить любые потенциальные сложные моменты в отношениях с Венгрией, заявив, что Киев занимается их решением.

"Мы работаем над всеми вопросами, которые касаются нашего венгерского меньшинства. Они наши граждане, как и все остальные", – сказал Зеленский в телефонном интервью.

"Возможно, еще не все улажено. Но, честно говоря, здесь нет реальной проблемы", - сказал Президент Украины.

Ранее Bloomberg сообщило, что будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому национальному меньшинству в Украине были предоставлены дополнительные права, прежде чем одобрить официальные переговоры Украины о вступлении в ЕС.

Мадьяр заявил в начале этой недели, что хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос. Целью было улучшить положение венгерского меньшинства в Закарпатской области на западе Украины и "поддержать их способность оставаться на родине", сказал он.

Украина еще не подтвердила ни одной встречи, так как на июнь график Зеленского еще не составлен, сообщил журналистам на этой неделе его помощник Дмитрий Литвин.