Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд

Группа Нафтогаз достигла принципиальных договоренностей со специальным комитетом держателей двух серий еврооблигаций относительно реструктуризации обязательств общим объемом около 1,2 млрд евро, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

Согласно достигнутым принципиальным договоренностям, срок погашения евровой серии облигаций будет продлен до января 2032 года, а долларовой серии — до января 2033 года - сообщили в компании.

В "Нафтогазе" добавили, что принципиальная договоренность достигнута в условиях полномасштабной войны и беспрецедентного давления на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам Группы Нафтогаз — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе. Интенсивность атак не уменьшается и сейчас: с начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал инфраструктуру Группы.

Несмотря на все вызовы, мы сохранили стабильность работы и продолжаем выполнять свои обязательства перед государством и потребителями. Успешное завершение реструктуризации даст нам больше возможностей направлять ресурсы на восстановление инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону. Благодарю специальный комитет за конструктивный диалог и решение - отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

В дальнейшем принципиальная договоренность подлежит окончательному одобрению соответствующими органами управления НАК "Нафтогаз Украины" и профильными министерствами, резюмировали в компании.

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