россия нанесла двойной удар по нефтегазовому объекту в Харьковской области - Нафтогаз

россия нанесла комбинированный удар по одному из ключевых объектов Нафтогаза в Харьковской области, сообщили в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

российские войска массированно атаковали один из ключевых объектов Группы Нафтогаз в Харьковской области. Во время ночной атаки враг применил комбинированную тактику. Сначала объект атаковали беспилотниками. Примерно через час россияне нанесли повторный удар — на этот раз ракетами — сообщили в Нафтогазе.

"Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и людям, которые спасают, ремонтируют и восстанавливают. Именно такая тактика привела к трагическим последствиям в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС", — отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

После трагических событий мая Группа Нафтогаз, как указано, пересмотрела подходы к безопасности и усилила протоколы реагирования при ликвидации последствий атак. Это, как отмечается, позволяет минимизировать риски для работников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

"Адаптируясь к таким реалиям, мы ввели более жесткие протоколы безопасности, чтобы минимизировать угрозу для наших работников. Спасибо коллегам за то, что выводы были сделаны, и в этот раз обошлось без пострадавших. Оценка последствий и восстановительные работы — сразу, как только позволит ситуация с безопасностью", — добавил Корецкий.

На месте, как указано, работают соответствующие службы. Масштабы повреждений уточняются.

