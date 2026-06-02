рф атаковала энергетику и нефтегазовую отрасль, есть обесточивания в Киеве и 7 областях, ранены энергетики

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Массированная атака повредила энергообъекты в Киеве и 7 областях, есть раненые. Несмотря на удары по нефтегазовой отрасли, отключения света пока не планируются.

россия во время массированного удара по Украине атаковала энергетику и оставила без света на утро часть жителей в Киеве и 7 областях, но отключений не предвидится, в столице ранены двое энергетиков, враг также атаковал нефтегазовую отрасль, сообщили во вторник в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры", - указали в Укрэнерго.

В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в городе Киев, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения

- сообщили в Укрэнерго.

По данным Минэнерго, "в результате вражеского обстрела в столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия, двое энергетиков получили ранения". Пострадавших, как отмечается, доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

В ДТЭК указали, что "вражеская атака на столицу травмировала двух энергетиков ДТЭК".

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в Минэнерго.

"Враг также атаковал объекты нефтегазовой отрасли. В результате ударов зафиксированы повреждения инфраструктуры. К счастью, никто из работников не пострадал. Спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщается, "применение ограничений сегодня не прогнозируется".

"Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Причина изменений – облачная погода и дождь в части западных и юго-западных областей Украины.

