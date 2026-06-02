рф атаковала энергетику в Киеве, до сих пор 30 тысяч обесточенных
Киев • УНН
Атака рф на Киев обесточила 140 тыс. семей, 110 тысячам свет уже вернули, еще 30 тысяч до сих пор без электричества, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.
Детали
"Еще одна тяжелая ночь для столицы. Из-за обстрела повреждена производственная площадка ДТЭК и энергетические объекты", - указали в ДТЭК.
Как отмечается, 140 тысяч киевлян в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах временно оставались без света.
"Уже удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и вернуть электричество для 110 000 семей. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение еще 30 тысячам клиентов Киева", - отметили в ДТЭК.
Число пострадавших из-за массированной атаки рф в Киеве возросло до 650