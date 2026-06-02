Число пострадавших из-за массированной атаки рф в Киеве возросло до 65
Киев • УНН
Из-за атаки на Киев число раненых возросло до 65 человек, среди них трое детей. Четыре человека погибли, повреждены дома и четыре медучреждения.
Количество раненых в результате массированной атаки рф в Киеве продолжает расти - уже известно о 65 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Погибли четыре человека. Пострадали в столице на данный момент 65 человек. Из них - трое детей. 38 раненых госпитализировали. Люди продолжают обращаться к медикам. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь
По словам мэра, экстренные службы работают на местах, продолжают ликвидировать последствия массированной атаки на Киев.
"В разных районах города повреждены дома, нежилые помещения, 4 медучреждения", - сообщил Кличко.
Ранее было известно о 63 пострадавших из-за российского удара в столице.