Число пострадавших из-за массированной атаки рф в Киеве возросло до 65

Количество раненых в результате массированной атаки рф в Киеве продолжает расти - уже известно о 65 пострадавших, сообщил во вторник мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Погибли четыре человека. Пострадали в столице на данный момент 65 человек. Из них - трое детей. 38 раненых госпитализировали. Люди продолжают обращаться к медикам. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь