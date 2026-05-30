Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом Бондом
Киев • УНН
Джейкоб Элорди продемонстрировал шпионские навыки в новой рекламе Chanel. Фанаты восприняли ролик как подготовку к объявлению актера следующим Бондом.
Фанаты более чем когда-либо убеждены, что Джейкоба Элорди объявят новым Джеймсом Бондом, сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
28-летняя звезда сериала "Эйфория" вышел на первый план как фаворит на замену Дэниелу Крейгу в этом году после его главной роли в фильме "Грозовой перевал" вместе с Марго Робби.
Теперь новая кинематографическая реклама Chanel, похоже, еще больше подогрела слухи, на фоне того, как актер демонстрирует свои шпионские навыки в видеоролике, опубликованном в пятницу.
В рекламном видео Джейкоб выглядит элегантно в черном костюме и галстуке, когда становится мишенью для грабителя в маске, пытающегося украсть последний продукт Chanel.
Начинается с того, что голливудская звезда открывает сейф, чтобы достать флакон Bleu De Chanel L’Exclusif, но его быстро похищает красивая женщина в кружевной маске.
Затем Джейкоб начинает преследовать вора, и пара демонстрирует свои акробатические навыки, играя в чувственную игру в кошки-мышки, чтобы вернуть парфюм.
Фанаты бросились в интернет, когда вышла реклама, многие посчитали, что это был "мягкий запуск" объявления Джейкоба новым Джеймсом Бондом.
"Я думаю, что они готовят нас к объявлению о Джеймсе Бонде", – написал один пользователь.
"Джейкоб создает впечатление Бонда", – прокомментировал кто-то другой, а еще один добавил: "Это спойлер нового Джеймса Бонда?"
"Ладно, у него есть эта шпионская аура", – отметил один поклонник.
