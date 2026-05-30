Иран мог сбить американский F-15 китайской ракетой - NBC News 30 мая 2026

Американский истребитель F-15E Strike Eagle, сбитый над юго-западным Ираном в прошлом месяце, вероятно, был поражен переносной ракетой китайского производства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три источника, знакомых с расследованием, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, США продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Это первый случай за десятилетие, когда американский истребитель был сбит вражеским огнем.

Также, по информации NBC, Китай мог предоставить Ирану дальнобойную радиолокационную систему раннего предупреждения YLC-8B, способную обнаруживать малозаметные самолеты.

В материале отмечается, что американский самолет, вероятно, был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом — так называемым MANPADS. Такие ракеты имеют длину около двух метров и весят примерно 18 килограммов.

Экипаж F-15 катапультировался. Пилота спасли в течение семи часов, тогда как оператора систем вооружения искали почти двое суток в горах Загроса, сообщили в Пентагоне.

NBC отмечает, что использование Ираном китайского вооружения осложняет отношения Вашингтона и Пекина на фоне попыток администрации Дональда Трампа привлечь Китай к урегулированию конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил NBC, что Вашингтон не просит помощи Китая, но подчеркнул, что Пекин также заинтересован в завершении войны из-за зависимости от мировых цен на нефть.

Сам Трамп ранее заявлял, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в отсутствии поставок оружия Ирану.

Президент Си пообещал мне, что не поставляет оружие Ирану. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово - сказал Трамп.

В китайском посольстве в США отвергли обвинения.

Китай всегда действует осторожно и ответственно в сфере экспорта военной продукции - заявил представитель дипмиссии.

NBC также сообщает, что американская разведка ранее фиксировала подготовку Китая к новым поставкам систем ПВО Ирану. Кроме того, Вашингтон недавно ввел санкции против трех китайских спутниковых компаний, которые, по версии США, помогали Тегерану получать разведданные для атак на американские силы на Ближнем Востоке.

В то же время американские чиновники подчеркивают, что поддержка Китаем Ирана не имела решающего влияния на ход боевых действий.

Это не была значительная поддержка. Она не имела решающего оперативного влияния - сказал один из чиновников США.

