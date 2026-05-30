Хегсет заявил, что любое мирное соглашение с Ираном будет "хорошим и выгодным"
УНН
Глава Пентагона заявил о готовности к сделке с Ираном при условии отказа от ядерного оружия. Трамп не спешит и требует гарантий безопасности.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между США и Ираном будет "хорошей сделкой". Об этом он сказал во время форума Shangri-La Dialogue в Сингапуре, сообщает CNN, передает УНН.
По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп пока не спешит объявлять о достижении договоренностей с Тегераном, поскольку стремится к гарантиям по недопущению создания Ираном ядерного оружия.
Статус на данный момент таков, что любая сделка будет хорошей сделкой — заявил глава Пентагона во время сессии вопросов и ответов после выступления.
Хегсет также сообщил, что общался с Трампом утром 30 мая.
Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении обеспечить, чтобы любая сделка была хорошей, большой сделкой
В то же время он предупредил, что если Иран не согласится на условия, которые сделают невозможным получение ядерного оружия, тогда Тегерану придется "иметь дело" с вооруженными силами США.
После выступления журналисты переспросили Хегсета относительно его фразы о "любой сделке". В ответ он заявил:
Я люблю эти неискренние вопросы от неискренней прессы. Я сказал, что это будет хорошая сделка
Также глава Пентагона заверил, что американские войска готовы к возможному возобновлению боевых действий в случае соответствующего приказа, а запасов вооружения США достаточно для выполнения задач.
