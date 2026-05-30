29 мая, 14:16
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Хегсет заявил, что любое мирное соглашение с Ираном будет "хорошим и выгодным"

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Глава Пентагона заявил о готовности к сделке с Ираном при условии отказа от ядерного оружия. Трамп не спешит и требует гарантий безопасности.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между США и Ираном будет "хорошей сделкой". Об этом он сказал во время форума Shangri-La Dialogue в Сингапуре, сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп пока не спешит объявлять о достижении договоренностей с Тегераном, поскольку стремится к гарантиям по недопущению создания Ираном ядерного оружия.

Статус на данный момент таков, что любая сделка будет хорошей сделкой — заявил глава Пентагона во время сессии вопросов и ответов после выступления.

Хегсет также сообщил, что общался с Трампом утром 30 мая.

Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении обеспечить, чтобы любая сделка была хорошей, большой сделкой

— сказал министр обороны США.

В то же время он предупредил, что если Иран не согласится на условия, которые сделают невозможным получение ядерного оружия, тогда Тегерану придется "иметь дело" с вооруженными силами США.

После выступления журналисты переспросили Хегсета относительно его фразы о "любой сделке". В ответ он заявил:

Я люблю эти неискренние вопросы от неискренней прессы. Я сказал, что это будет хорошая сделка

— говорится в заявлении.

Также глава Пентагона заверил, что американские войска готовы к возможному возобновлению боевых действий в случае соответствующего приказа, а запасов вооружения США достаточно для выполнения задач.

