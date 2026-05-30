Хегсет заявил, что любое мирное соглашение с Ираном будет "хорошим и выгодным"

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между США и Ираном будет "хорошей сделкой". Об этом он сказал во время форума Shangri-La Dialogue в Сингапуре, сообщает CNN, передает УНН.

По словам Хегсета, президент США Дональд Трамп пока не спешит объявлять о достижении договоренностей с Тегераном, поскольку стремится к гарантиям по недопущению создания Ираном ядерного оружия.

Статус на данный момент таков, что любая сделка будет хорошей сделкой — заявил глава Пентагона во время сессии вопросов и ответов после выступления.

Хегсет также сообщил, что общался с Трампом утром 30 мая.

Он хотел, чтобы я еще раз подчеркнул, насколько терпелив он в стремлении обеспечить, чтобы любая сделка была хорошей, большой сделкой