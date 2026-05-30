Что празднуют 30 мая в Украине и мире

Календарь праздничных и памятных дат на 30 мая 2026 года отличается значительным разнообразием. В этот день в Украине и мире проходят мероприятия, посвященные экологии, здравоохранению, правам человека и профессиональным праздникам. Кроме того, из-за особенностей церковного календаря 2026 года, на эту дату приходятся чрезвычайно важные переходящие религиозные события. Рассмотрим подробнее все официальные, неофициальные и духовные праздники этого дня — пишет УНН.

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Это официальный профессиональный праздник, который согласно президентскому указу отмечается ежегодно в последнюю субботу мая. Поскольку в 2026 году последняя суббота месяца — это именно 30 мая, все причастные к созданию украинских книг празднуют в этот день.

День степи в Украине

Экологический праздник, основанный для привлечения внимания общества к необходимости сохранения и восстановления уникальных степных экосистем, которые являются частью нашего природного наследия.

Канун Дня Киева

Традиционно День города Киев празднует в последнее воскресенье мая, в 2026 году это 31 мая, однако большинство масштабных мероприятий, ярмарок и фестивалей в столице всегда начинаются именно в субботу, 30 мая.

Международный день картофеля

Официальный молодой праздник, установленный Генеральной Ассамблеей ООН для подчеркивания важности этой культуры в обеспечении продовольственной безопасности и борьбе с бедностью.

Всемирный день рассеянного склероза

День солидарности и повышения осведомленности об этом серьезном хроническом заболевании центральной нервной системы.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

Проводится по инициативе ВОЗ, чтобы напомнить человечеству о важности профилактики и своевременного лечения этих распространенных недугов.

Международный день феминизма

Посвящен борьбе за гендерное равенство. Исторически дата связана с днем казни Жанны д'Арк, которая состоялась именно 30 мая 1431 года

День полива цветов

Прекрасный весенний повод уделить чуть больше внимания своим домашним вазонам или растениям в саду.

Международный день объятий вашей кошки

Неофициальный, но очень популярный в сети праздник, призывающий уделить больше нежности своим пушистым любимцам.

Троицкая родительская суббота

В 2026 году христиане восточного обряда празднуют Пасху 12 апреля, а Троицу — 31 мая. Соответственно, суббота накануне (30 мая) является Вселенской поминальной субботой. Это один из самых главных дней в году, когда в храмах проводят особые заупокойные богослужения (панихиды), а верующие молятся за упокой душ умерших родственников и всех почивших христиан.

День памяти преподобного Исаакия Далматского

По новому (новоюлианскому) церковному календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, в этот день чтят святого Исаакия — игумена и защитника православной веры, жившего в IV веке.