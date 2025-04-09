В Запорожской области сообщают об активной работе сил ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за угрозы атаки беспилотников.
Войска рф нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 60-летний житель Пологовского района, повреждены дома.
В Запорожской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Силы ПВО активно реагируют на атаку, сбивая вражеские цели.
В Запорожской области сообщают об активизации ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Российские захватчики планируют продавать квартиры и дома, отобранные у украинцев на оккупированной территории Запорожской области. Приоритет будет отдаваться завезенным наемникам.
В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.
В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль возле Степногорска. Водитель ранен, автомобиль уничтожен до основания. Мужчине оказали помощь.
В Запорожской области зафиксирована активность ПВО. Жителей призывают не покидать укрытия до сигнала отбоя и сохранять спокойствие.
В прифронтовой громаде Запорожской области вражеский дрон попал в гражданские авто. Погиб 45-летний мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.
Российский дрон нанес удар по гражданским объектам в Запорожской области, убив мирного жителя. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об очередном преступлении россиян.
В результате террористических атак врага по Запорожской области погибла женщина, пять человек ранены. Ракеты и авиабомбы разрушали дома в разных населенных пунктах.
В результате вражеского обстрела прифронтовой общины три человека получили ранения. 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Российские оккупанты нанесли удар по гражданским объектам в Запорожской области, в результате чего погибла женщина. Разрушены жилые дома и учреждения социальной сферы.
31 марта российские войска нанесли пять ударов КАБами по одной из общин Запорожской области. По предварительной информации, пострадавших нет, последствия выясняются.
В результате вражеского обстрела Запорожья ранен 19-летний местный житель. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет, ему оказана вся необходимая помощь.
В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на объекте инфраструктуры и загорелись дачные дома. Взрывной волной разрушены дома в Кушугуме и Запорожье.
В Запорожской области сообщают о взрывах. Глава ОВА Иван Федоров заявил о вражеской атаке на Запорожье и активной работе сил ПВО.
Войска рф атаковали Запорожский район дронами-камикадзе, ранив 58-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Также зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры в результате обстрелов.
В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
В результате вражеского обстрела Запорожья 23 марта была ранена 54-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Вечером 23 марта российские войска обстреляли Запорожье, вызвав пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Взрыв произошел во время воздушной тревоги.
российские войска нанесли четыре удара КАБами по Запорожскому району, вызвав пожар и оставив несколько поселков без электроснабжения. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Количество пострадавших в Запорожье возросло до 14 после массированной атаки рф. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что жители продолжают обращаться к медикам.
В Запорожье умерла 38-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Врачи более 10 часов боролись за ее жизнь, общее количество жертв - 3.
В Запорожье из-за российских обстрелов погибли два человека, среди которых 14-летний ребенок. Количество раненых возросло до девяти, среди пострадавших есть девятимесячный младенец.
В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах из-за возможной массированной атаки вражеских беспилотников.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о по меньшей мере четырех взрывах в прифронтовых населенных пунктах. Власти призывают граждан находиться в безопасных местах.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области и призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Существует угроза применения управляемых авиабомб.
Российская армия атаковала Запорожье, в результате чего двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.
В Запорожской области заработал первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов. Он включает полицейского офицера общины, пожарную команду, диспетчерский пункт и укрытие.