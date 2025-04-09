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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26992 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Запорожье работает ПВО

В Запорожской области сообщают об активной работе сил ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за угрозы атаки беспилотников.

Война • 17:32 • 4918 просмотра

Атака на Запорожскую область: 60-летний мужчина получил ранение

Войска рф нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 60-летний житель Пологовского района, повреждены дома.

Общество • 9 апреля, 04:10 • 4332 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

В Запорожской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Силы ПВО активно реагируют на атаку, сбивая вражеские цели.

Общество • 8 апреля, 19:07 • 18187 просмотра

Оккупанты атакуют Запорожье дронами, работает ПВО

В Запорожской области сообщают об активизации ПВО. Глава ОВА Иван Федоров призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Война • 7 апреля, 18:55 • 10419 просмотра

На ВОТ Запорожья оккупанты будут пытаться продать отобранное имущество на аукционах

Российские захватчики планируют продавать квартиры и дома, отобранные у украинцев на оккупированной территории Запорожской области. Приоритет будет отдаваться завезенным наемникам.

Общество • 7 апреля, 11:09 • 13249 просмотра

В Запорожской области мужчина получил ранение в результате атаки вражеского дрона

В Запорожской области 50-летний мужчина получил ранение возле Степногорска. Россияне нанесли 497 ударов по 13 населенным пунктам, повреждены дома и автомобили.

Война • 5 апреля, 11:42 • 15782 просмотра

В Запорожской области дрон оккупантов атаковал авто, есть раненый

В Запорожской области российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль возле Степногорска. Водитель ранен, автомобиль уничтожен до основания. Мужчине оказали помощь.

Общество • 4 апреля, 14:18 • 10475 просмотра

В Запорожье работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

В Запорожской области зафиксирована активность ПВО. Жителей призывают не покидать укрытия до сигнала отбоя и сохранять спокойствие.

Общество • 2 апреля, 19:10 • 13410 просмотра

В Запорожской области дрон убил мужчину и ранил двух гражданских

В прифронтовой громаде Запорожской области вражеский дрон попал в гражданские авто. Погиб 45-летний мужчина, еще два человека, мужчина и женщина, получили ранения.

Общество • 2 апреля, 02:37 • 14755 просмотра

Враг атаковал прифронтовую громаду Запорожской области: погиб человек

Российский дрон нанес удар по гражданским объектам в Запорожской области, убив мирного жителя. Глава ОВА Иван Федоров сообщил об очередном преступлении россиян.

Война • 1 апреля, 20:36 • 7240 просмотра

Удары по Запорожской области: одна погибшая, пятеро раненых

В результате террористических атак врага по Запорожской области погибла женщина, пять человек ранены. Ракеты и авиабомбы разрушали дома в разных населенных пунктах.

Общество • 1 апреля, 04:11 • 20618 просмотра

В Запорожской области возросло количество раненых из-за атаки россиян

В результате вражеского обстрела прифронтовой общины три человека получили ранения. 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Война • 31 марта, 19:13 • 10386 просмотра

рф ударила по гражданским объектам в Запорожской области, есть жертва

Российские оккупанты нанесли удар по гражданским объектам в Запорожской области, в результате чего погибла женщина. Разрушены жилые дома и учреждения социальной сферы.

Война • 31 марта, 16:30 • 33577 просмотра

Армия рф ударила КАБами по одной из общин Запорожской области, предварительно, без пострадавших - ОВА

31 марта российские войска нанесли пять ударов КАБами по одной из общин Запорожской области. По предварительной информации, пострадавших нет, последствия выясняются.

Война • 31 марта, 15:51 • 29225 просмотра

В Запорожье 19-летний парень получил ранение в результате обстрела

В результате вражеского обстрела Запорожья ранен 19-летний местный житель. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет, ему оказана вся необходимая помощь.

Общество • 27 марта, 20:21 • 20701 просмотра

В Запорожье горит объект инфраструктуры и дачные дома после атаки рф

В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар на объекте инфраструктуры и загорелись дачные дома. Взрывной волной разрушены дома в Кушугуме и Запорожье.

Война • 27 марта, 19:45 • 28467 просмотра

Запорожье под атакой вражеских дронов: раздаются взрывы, работает ПВО

В Запорожской области сообщают о взрывах. Глава ОВА Иван Федоров заявил о вражеской атаке на Запорожье и активной работе сил ПВО.

Война • 27 марта, 18:20 • 41372 просмотра

В Запорожском районе два человека ранены в результате атаки дронов

Войска рф атаковали Запорожский район дронами-камикадзе, ранив 58-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Также зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры в результате обстрелов.

Война • 25 марта, 05:31 • 28349 просмотра

В Запорожской области работают силы ПВО

В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Война • 24 марта, 18:56 • 12171 просмотра

российская атака на Запорожье: ранена 54-летняя женщина

В результате вражеского обстрела Запорожья 23 марта была ранена 54-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Война • 23 марта, 23:55 • 47095 просмотра

В Запорожье прогремел взрыв и возник пожар из-за вражеского обстрела

Вечером 23 марта российские войска обстреляли Запорожье, вызвав пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Взрыв произошел во время воздушной тревоги.

Война • 23 марта, 22:25 • 30183 просмотра

Удары КАБами по Запорожской области: возник пожар, села без света

российские войска нанесли четыре удара КАБами по Запорожскому району, вызвав пожар и оставив несколько поселков без электроснабжения. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Война • 22 марта, 20:50 • 21638 просмотра

В Запорожье возросло количество раненых до 14 в результате массированной атаки рф

Количество пострадавших в Запорожье возросло до 14 после массированной атаки рф. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что жители продолжают обращаться к медикам.

Война • 22 марта, 14:21 • 18481 просмотра

В Запорожье умерла женщина, тяжело раненная во время ночной атаки рф

В Запорожье умерла 38-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время ночной атаки россиян. Врачи более 10 часов боролись за ее жизнь, общее количество жертв - 3.

Война • 22 марта, 07:25 • 15879 просмотра

Один ребенок погиб, один ранен, количество пострадавших возросло до девяти: обновлены последствия атаки на Запорожье

В Запорожье из-за российских обстрелов погибли два человека, среди которых 14-летний ребенок. Количество раненых возросло до девяти, среди пострадавших есть девятимесячный младенец.

Война • 21 марта, 22:06 • 16709 просмотра

Массированная атака дронов: в Запорожье раздаются взрывы, работает ПВО

В Запорожской области прогремели взрывы. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах из-за возможной массированной атаки вражеских беспилотников.

Война • 21 марта, 19:18 • 44590 просмотра

Запорожье: в прифронтовых населенных пунктах прогремели взрывы

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о по меньшей мере четырех взрывах в прифронтовых населенных пунктах. Власти призывают граждан находиться в безопасных местах.

Война • 20 марта, 20:18 • 18399 просмотра

В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области и призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Существует угроза применения управляемых авиабомб.

Война • 20 марта, 19:43 • 39292 просмотра

Удар рф по Запорожью: двое мужчин получили ранения

Российская армия атаковала Запорожье, в результате чего двое мужчин получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

Война • 19 марта, 19:10 • 18366 просмотра

В Запорожской области открыли первый Центр безопасности: каковы его функции

В Запорожской области заработал первый Центр безопасности, который будет обслуживать 13 населенных пунктов. Он включает полицейского офицера общины, пожарную команду, диспетчерский пункт и укрытие.

Общество • 18 марта, 14:30 • 45335 просмотра