Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Запорожье, возник пожар
Киев • УНН
Вечером 22 июля враг атаковал беспилотником одно из предприятий в Запорожье, что вызвало пожар. На месте работают экстренные службы.
Вечером в среду, 22 июля, враг атаковал одно из предприятий в Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар.
На месте работают экстренные службы
Позже он предупредил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
Напомним
Ранее 22 июля армия рф атаковала Запорожье, на территории предприятия пищевой промышленности, известно об одном раненом.
Враг авиабомбами атаковал Запорожский район, под завалами могут быть люди - ОВА22.07.26, 17:20 • 2870 просмотров