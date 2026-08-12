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США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Американские военные вывели из строя панамское судно Vela Nova, нарушавшее блокаду Ирана. Удар был нанесён ракетами Hellfire с вертолёта MH-60.

США нанесли ракетный удар Hellfire по грузовому судну, направлявшемуся в Иран
Фото иллюстративное

Американские военные запустили две ракеты Hellfire по грузовому судну под флагом Панамы Vela Nova, которое направлялось в иранский порт через Оманский залив. Об этом сообщило Центральное командование США, пишет УНН.

Детали

В CENTCOM заявили, что судно пыталось нарушить американскую блокаду Ирана, а его экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения американских военных. После этого вертолёт MH-60 ВМС США выпустил по судну две ракеты и вывел из строя его рулевое управление.

Судно больше не осуществляет транзит в Иран, нарушая блокаду США, которая остаётся в полной силе

- заявили в Центральном командовании США.

Американская блокада действует с июля

Блокаду судов, направляющихся в иранские порты или выходящих из них, американские военные восстановили в июле после срыва предыдущего прекращения огня между США и Ираном.

По данным CENTCOM, с тех пор американские силы перенаправили 55 коммерческих судов, вывели из строя три судна, которые не выполняли их требования, и высадились на два из них.

Инцидент с Vela Nova, вероятно, соответствует сообщению британского Центра морских торговых операций (UKMTO) о том, что военные силы атаковали контейнеровоз в Оманском заливе. На момент публикации сообщения UKMTO не называл судно и страну, военные которой осуществили атаку.

У побережья Омана утечка российской нефти с танкера загрязнила почти 400 км²10.08.26, 19:28 • 2952 просмотра

Степан Гафтко

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