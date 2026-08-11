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72 часа больше не нужны — Кабмин изменил правила проверки ВОД в консульствах за рубежом

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учётных документов в консульствах и посольствах за рубежом. Теперь достаточно предоставить э-ВОД, действительный на момент визита, а не сформированный за 72 часа.

72 часа больше не нужны — Кабмин изменил правила проверки ВОД в консульствах за рубежом

Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учётных документов в консульствах и посольствах Украины за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Детали

Если раньше для возможности совершения любого консульского действия мужчины в возрасте 18–60 лет должны были предъявить е-ВОД, сформированный не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство, то теперь достаточно предоставить консулу для проверки е-ВОД, действительный на момент визита в дипломатическое учреждение.

В то же время отказ будет предоставлен в следующих случаях:

  • проверка подтвердила, что е-ВОД недействителен или данные нуждаются в обновлении;
    • заявитель не предъявил действительный е-ВОД;
      • в предъявленном е-ВОД отсутствует подтверждение актуальности персональных данных.

        Электронный военно-учётный документ не нужен в следующих случаях:

        • оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;
          • совершение консульских действий в отношении детей граждан Украины, второй родитель которых является иностранцем или лицом без гражданства;
            • совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

              В ближайшее время появится возможность обновить свои данные через консульства и посольства для тех граждан Украины, которые не могут авторизоваться в Резерв+

              - говорится в сообщении Департамента консульской службы.

              Также МИД совместно с Минобороны внедрят возможность обновления данных через консульский учёт. Для этого мужчинам необходимо будет

              • встать на консульский учёт (если лицо не состоит на консульском учёте);
                • актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении (если лицо уже состоит на консульском учёте).

                  Те граждане Украины, которые не могут самостоятельно обновить свои данные через Резерв+ из-за отсутствия налогового номера, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом для его оформления через систему "е-Консул"

                  - отметили в Министерстве иностранных дел.

                  Напомним

                  Ранее мы писали о том, что налоговики смогут следить за выездами украинцев за границу. Государственная пограничная служба и Государственная налоговая служба подписали договор об автоматизированном электронном обмене информацией.

                  Евгений Устименко

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