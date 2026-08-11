72 часа больше не нужны — Кабмин изменил правила проверки ВОД в консульствах за рубежом
Киев • УНН
Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учётных документов в консульствах и посольствах за рубежом. Теперь достаточно предоставить э-ВОД, действительный на момент визита, а не сформированный за 72 часа.
Кабинет министров Украины изменил порядок проверки военно-учётных документов в консульствах и посольствах Украины за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
Детали
Если раньше для возможности совершения любого консульского действия мужчины в возрасте 18–60 лет должны были предъявить е-ВОД, сформированный не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство, то теперь достаточно предоставить консулу для проверки е-ВОД, действительный на момент визита в дипломатическое учреждение.
В то же время отказ будет предоставлен в следующих случаях:
- проверка подтвердила, что е-ВОД недействителен или данные нуждаются в обновлении;
- заявитель не предъявил действительный е-ВОД;
- в предъявленном е-ВОД отсутствует подтверждение
актуальности персональных данных.
Электронный военно-учётный документ не нужен в следующих случаях:
- оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;
- совершение консульских действий в отношении детей граждан Украины, второй родитель которых является иностранцем или лицом без гражданства;
- совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.
В ближайшее время появится возможность обновить свои данные через консульства и посольства для тех граждан Украины, которые не могут авторизоваться в Резерв+
Также МИД совместно с Минобороны внедрят возможность обновления данных через консульский учёт. Для этого мужчинам необходимо будет
- встать на консульский учёт (если лицо не состоит
на консульском учёте);
- актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении
(если лицо уже состоит на консульском учёте).
Те граждане Украины, которые не могут самостоятельно обновить свои данные через Резерв+ из-за отсутствия налогового номера, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом для его оформления через систему "е-Консул"
Напомним
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