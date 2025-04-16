Ровненская область

В Ровенской области мужчина застрелил собаку в угодье "Полесское Сарны", где ранее отдыхал Сытник. Владелец угодья, Александр
Юркевич, когда-то баллотировался в депутаты.
Мужчина, застреливший собаку в Ровенской области, с декабря 2024 года находится в СИЗО по подозрению в похищении человека и
покушении на убийство. Его также подозревают в жестоком обращении с животными.
В Броварах группа подростков стреляет по животным из пневматического оружия. Полиция Киевской области начала проверку инцидента после сообщений в соцсетях.
На Ровенщине полиция расследует убийство собаки, которое произошло еще в 2021 году. Злоумышленник уже находится под стражей за
другие преступления, ему грозит новый срок.
В Дубно дети повредили фонари возле памятника погибшим в Афганистане. Родители хулиганов возместили ущерб и получили
админпротоколы.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных
объектов при ухудшении погоды.