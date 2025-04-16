Ровненская область

В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову: открыто производство, он уже в СИЗО

На Ровенщине полиция расследует убийство собаки, которое произошло еще в 2021 году. Злоумышленник уже находится под стражей за другие преступления, ему грозит новый срок.