Полмиллиона украинцев без света из-за атак рф, в Киеве и ряде областей - аварийные отключения

россия в ночь на 23 октября продолжила атаковать энергетику в Украине — в шести областях, часть жителей осталась без света. В Киеве и ряде областей — экстренные отключения. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго, ДТЭК и облэнерго.

Где враг атаковал энергетику

"Этой ночью и утром россия продолжила атаки на украинскую энергетику. Под ударами оказались энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровненской областях. В результате атак более 500 тысяч украинцев остались без света", — сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, утром 23 октября появились новые обесточивания в 8 областях — Житомирской, Донецкой, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Харьковской и Ровненской.

Энергетики, указали в Минэнерго, уже начали аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.

"В Одесской и Тернопольской областях продолжается ликвидация последствий предыдущих атак. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и сети", — добавили в Минэнерго.

Также указано, что из-за постоянных обстрелов и боевых действий появились новые обесточивания в Донецкой и Харьковской областях. Специалисты начинают работы по восстановлению электроснабжения, как только позволяют условия безопасности.

По данным ДТЭК, "россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Оборудование существенно повреждено". С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались атакам врага более 230 раз.

"Ежедневные российские атаки, длительные воздушные тревоги и угроза повторных ударов усложняют работу ремонтных бригад. Несмотря на это, энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям", — подчеркнули в Минэнерго.

Графики

"Из-за сетевых ограничений, вызванных российскими атаками, в отдельных регионах сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Эти меры необходимы для стабильной работы энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий", — сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что "в части областей сегодня до конца суток вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2 очередей) для всех категорий потребителей".

"Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", — указали в ДТЭК, уточнив, что во время экстренных отключений графики не действуют.

"В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины, вызванной последствиями вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, в Житомирской области — аварийные обесточивания", — указали в Житомироблэнерго 23 октября.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии уменьшилось. Сегодня, 23 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 3,6% меньше, чем в предыдущий день — в четверг. Причина — последствия атак врага на объекты энергетической инфраструктуры. Вчера, 22 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня — в среду, 21 октября.

"Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00", — призвали в Укрэнерго.

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