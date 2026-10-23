Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома

В ночь на 23 октября российские войска атаковали беспилотниками Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области. В результате ударов как минимум два человека получили ранения, возникли пожары, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, пишет УНН.

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Больше всего пострадали Сумы, где российские дроны атаковали гражданские объекты сразу в трех частях города. По предварительным данным, ранения получили как минимум два человека. Также зафиксированы повреждения жилого сектора.

В Харькове реактивный беспилотник попал в крышу хозяйственной постройки в Слободском районе. В результате удара вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Последствия атак в Полтавской области и в Изюме

В Полтавской общине российский беспилотник упал на открытой территории. Взрывная волна повредила частные дома, хозяйственные постройки и линию электропередачи. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также россияне атаковали Изюм в Харьковской области. В районе Гончаровки зафиксировали попадание беспилотника, в результате чего был поврежден частный жилой дом.

Информацию о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняют.

Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города