Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города

$45.030.0550.560.03
ukenru
04:58 • 5072 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
04:32 • 9314 просмотра
Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
04:11 • 10148 просмотра
Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома
03:37 • 11290 просмотра
Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность
02:38 • 13354 просмотра
Путин заявил о «генетическом» единстве украинцев и россиян, сославшись на неизвестные исследования и вновь заговорив о братских народах
01:56 • 12834 просмотра
В Москве для участников войны против Украины откроют «дворец» со SPA, саунами и бассейнами
00:18 • 11993 просмотра
Финляндия передаст Украине 10 тепловозов взамен уничтоженных российскими атаками
23:56 • 11997 просмотра
Виткофф оптимистично оценивает перспективы переговоров Украины и России — ВэнсVideo
22 октября, 23:15 • 11305 просмотра
Украинский самолёт Ан-124 «Руслан» загорелся во время посадки в ЯпонииPhotoVideo
22 октября, 22:17 • 12648 просмотра
Украинские военные прошли более 15 км под землёй и вышли в тыл россиян на Купянском направлении — детали операции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.5м/с
98%
754мм
Популярные новости
Украинец Тутеров забил дебютный гол за "Сандерленд" в Лиге Европы — как сыграли другие украинцы в еврокубкахVideo22 октября, 21:00 • 11727 просмотра
Трамп попросил Google переименовать Атлантический океан в «Океан Трампа», но получил отказ22 октября, 21:06 • 13182 просмотра
О жизни Эми Уайнхаус создадут мюзикл в Лондоне — к проекту присоединился отец певицы22 октября, 22:06 • 10966 просмотра
Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности22 октября, 23:06 • 9560 просмотра
В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ01:17 • 12876 просмотра
публикации
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 26442 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 35023 просмотра
Кортизол: действительно ли можно снизить уровень гормона стресса с помощью продуктов
Эксклюзив
22 октября, 14:35 • 31748 просмотра
Украинцы определили "знаковые издания Независимости" — какая книга заняла первое место, а какая завоевала приз читательских симпатий22 октября, 13:22 • 34079 просмотра
Украина будет получать оружие через новый механизм НАТО — в Минобороны рассказали об особенностях и преимуществах22 октября, 12:28 • 41941 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Никушор Дан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Румыния
Реклама
УНН Lite
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом03:05 • 4976 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна02:06 • 5270 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов01:05 • 5534 просмотра
Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей головуPhoto00:06 • 6216 просмотра
Звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли объяснила, почему покинула Голливуд на пике популярности22 октября, 23:06 • 9816 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Хранитель
Forbes
Сериал

Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

В результате массированной атаки дронов на Сумы пострадали как минимум два человека. Повреждены гражданские объекты и жилые дома.

Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города

В ночь на 23 октября российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Сумы. Вражеские дроны попали в объекты гражданской инфраструктуры, повредили жилые дома, по меньшей мере два человека пострадали. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Подробности

По словам руководителя области, часть российских беспилотников достигла целей. Оккупанты атаковали гражданские объекты в трех разных частях города.

Кроме того, в результате ударов пострадал жилой сектор Ковпаковского района. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений.

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили по меньшей мере два человека. Медики оказывают им необходимую помощь, информацию о состоянии пострадавших уточняют.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Глава ОВА призвал жителей Сум не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы новых атак.

"Шахед" попал в дом в Житомирской области, пострадали девять человек — ОВА22.10.26, 18:48 • 3728 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Сумы