Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города

В ночь на 23 октября российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками на Сумы. Вражеские дроны попали в объекты гражданской инфраструктуры, повредили жилые дома, по меньшей мере два человека пострадали. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

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По словам руководителя области, часть российских беспилотников достигла целей. Оккупанты атаковали гражданские объекты в трех разных частях города.

Кроме того, в результате ударов пострадал жилой сектор Ковпаковского района. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений.

Что известно о пострадавших

По предварительным данным, в результате ночной атаки ранения получили по меньшей мере два человека. Медики оказывают им необходимую помощь, информацию о состоянии пострадавших уточняют.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий российских ударов.

Глава ОВА призвал жителей Сум не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы новых атак.

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