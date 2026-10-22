"Шахед" попал в дом в Житомирской области, пострадали девять человек — ОВА

россия продолжает сознательный террор против мирной Житомирщины — вражеский "шахед" попал в частный жилой дом, известно о девяти пострадавших, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

Сегодня очередная вражеская атака ударным дроном пришлась по территории Житомирской общины. Вражеский "шахед" попал в частный жилой дом. В настоящее время уже известно о девяти пострадавших, среди которых двое детей. Двоих пострадавших уже доставили в областную больницу — сообщил Бунечко.

По его словам, на месте попадания работают все экстренные службы: спасатели ГСЧС, медицинские бригады и представители Красного Креста. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

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