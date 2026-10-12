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россия обстреляла железную дорогу в Житомирской области - что с движением поездов

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Под ударом были объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. По состоянию на утро 12 октября в пути задерживаются более 30 поездов.

россия обстреляла железную дорогу в Житомирской области - что с движением поездов

россия снова атаковала железную дорогу в Украине. В Житомирской области под ударом врага оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях 12 октября, пишет УНН.

Житомирщина снова оказалась под вражескими ударами. Враг с вечера неоднократно обстреливал север Житомирщины. Под ударом были объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе. По состоянию на сейчас информация о пострадавших и травмированных не поступала

- написал Бунечко.

В ГСЧС отметили, что враг неоднократно обстреливал север Житомирщины с вечера, и что "россияне обстреляли объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе".

"В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС отходили в безопасные места", - отметили в ГСЧС, показав последствия.

Что с движением поездов

По состоянию на 10:20 12 октября, по данным Укрзализныци, в пути задерживаются 38 пассажирских поездов дальнего следования. Больше всего - более чем на 5 часов - 31/32 Запорожье - Перемышль и 3/4 Днепр - Ужгород.

Также изменения коснулись и пригородных поездов.

По данным УЗ, на Житомирщине поезд №6461 Коростень – Житомир отправляется со станции Бердичев-Жит. с задержкой 1 час 2 минуты. "Продолжаем движение по маршруту, приносим извинения за неудобства. В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы", - указали в Укрзализныце.

Также пригородные поезда задерживаются и в других регионах. В частности, с 9:30 12 октября это коснулось Волыни, Ровенщины, Харьковщины, Днепровщины, Запорожской области.

89 из 121 запущенного рф дрона обезвредили за ночь, в том числе более 70% реактивных12.10.26, 09:19 • 11187 просмотров

Юлия Шрамко

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