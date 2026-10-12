росія обстріляла залізницю на Житомирщині - що з рухом поїздів

росія знову атакувала залізницю в Україні. У Житомирській області під ударом ворога опинилися об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури в Коростенському районі. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах 12 жовтня, пише УНН.

Житомирщина знову опинилася під ворожими ударами. Ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі. Станом на зараз, інформація про постраждалих та травмованих не надходила - написав Бунечко.

У ДСНС зазначили, що ворог неодноразово обстрілював північ Житомирщини від вечора, і що "росіяни обстріляли об’єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі".

"Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили в безпечні місця", - зазначили у ДСНС, показавши наслідки.

Що з рухом поїздів

Станом на 10:20 12 жовтня, за даними Укрзалізниці, у дорозі затримуються 38 пасажирських потягів дальнього сполучення. Найбільше - на понад 5 годин - 31/32 Запоріжжя - Перемишль і 3/4 Дніпро - Ужгород.

Також зміни торкнулися і приміських поїздів.

За даними УЗ, на Житомирщині поїзд №6461 Коростень – Житомир курсує зі станції Бердичів-Жит. із затримкою 1 год 2 хв. "Продовжуємо рух за маршрутом, перепрошуємо за незручності. У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", - вказали в Укрзалізниці.

Також приміські поїзди затримуються і в інших регіонах. Зокрема, з 9:30 12 жовтня це торкнулося Волині, Рівненщини, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя.

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