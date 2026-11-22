Іспанська поліція затримала 51-річного жителя міста Бургос, який, за даними слідства, закликав убивати українських біженців та вербував прихильників проросійського хакерського угруповання NoName057(16). Під час обшуків правоохоронці вилучили великий арсенал зброї, однак після допиту суд звільнив підозрюваного із застосуванням обмежувальних заходів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на МВС Іспанії та El País, пише УНН.

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Чоловіка затримали 17 листопада. Слідчі вважають, що він намагався створити перший в Іспанії осередок проросійського хакерського угруповання та залучав людей до кібератак проти європейських установ.

Підозрюваний також поширював символіку Z у 8 іспанських містах, розклеюючи тисячі наліпок із QR-кодами.

Заклики до вбивств та сотні одиниць холодної зброї

За даними El País, чоловік відкрито закликав нападати на українських біженців, зокрема стріляти в них із балконів та виходити на "полювання" зі зброєю і мачете.

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Під час обшуків поліція знайшла 3 автомати, гвинтівку, рушниці, майже 6 тисяч патронів та близько 200 ножів і мачете. Також правоохоронці вилучили кастет, хімікати та криптовалютні гаманці.

Попри це, суд дозволив підозрюваному залишитися на волі з певними обмеженнями.

Чоловіка підозрюють в участі в терористичній організації, виправданні тероризму та незаконному зберіганні зброї й боєприпасів.

Іспанські антитерористичні служби висловили занепокоєння таким рішенням суду, особливо напередодні парламентських виборів 29 листопада.

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