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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11361 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32810 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162893 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140282 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143023 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136520 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136504 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196794 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11376 перегляди

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Дональд Трамп закликав Зеленського думати про припинення вогню та відмову від окупованих територій. Обраний президент США заявив про недоцільність повернення зруйнованих міст.

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За даними західної розвідки, невелика кількість північнокорейських військових вже перебуває в Україні. Очікується збільшення їх присутності після завершення навчання на території рф.

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У місті Мосехон в Іспанії невідомий юнак у масці напав з ножем на дітей на футбольному полі. Внаслідок нападу загинув 11-річний хлопчик, місто оголосило триденну жалобу.

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Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.

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Від Іспанії буде додаткова ППО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ та Мадрид домовились про посилення протиповітряної оборони України.

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Зеленський днями відвідає Іспанію для підписання безпекової угоди - ЗМІ

Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати з Мадридом двосторонню угоду про безпеку, яка забезпечить довгострокову військову підтримку України та співпрацю у сфері оборони, розвідки, санкцій проти Росії та переслідування воєнних злочинів.

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Іспанія надішле Україні ракети Patriot, які прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів, а також надасть іншу військову допомогу, включаючи кулемети, транспортні засоби, протитанкову зброю та гаубиці протягом наступних двох місяців.

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Іспанія погодилася надати Україні обмежену кількість ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, незважаючи на тиск з боку НАТО та ЄС.

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Прокуратура Мадрида просить закрити справу проти дружини прем’єр-міністра Педро Санчеса

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Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що росія використовує ядерні погрози для залякування, НАТО не бачить безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї, хоча такі заяви підривають довіру.

Новини Світу • 1 березня, 10:57 • 22647 перегляди

Заступник Столтенберга про заяву Макрона: поважаємо право союзників на нові ідеї, але у НАТО немає планів з відправки військ в Україну

Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні, вказавши, що у найближчі місяці може вирішитись результат війни.

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Застреленого в Іспанії чоловіка ідентифікували як російського пілота.

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НАТО планує відкрити навчальний центр для Збройних сил України, щоб допомогти країні перейти на стандарти Альянсу та підвищити рівень підтримки України.

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