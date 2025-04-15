МЗС та МінНацЄдності України заперечили інформацію про вимоги припинити допомогу українським біженцям в ЄС. Відомства наголошують на створенні умов лише для добровільного повернення громадян.
Дональд Трамп закликав Зеленського думати про припинення вогню та відмову від окупованих територій. Обраний президент США заявив про недоцільність повернення зруйнованих міст.
За даними західної розвідки, невелика кількість північнокорейських військових вже перебуває в Україні. Очікується збільшення їх присутності після завершення навчання на території рф.
У місті Мосехон в Іспанії невідомий юнак у масці напав з ножем на дітей на футбольному полі. Внаслідок нападу загинув 11-річний хлопчик, місто оголосило триденну жалобу.
Президент Венесуели Мадуро вимагає жорстких дій влади після протестів проти його переобрання. Опозиція закликає до нового 'глобального' мітингу 17 серпня, оскаржуючи результати виборів.
Президент Володимир Зеленський розповів, що Київ та Мадрид домовились про посилення протиповітряної оборони України.
Зеленський відвідає Іспанію, щоб підписати з Мадридом двосторонню угоду про безпеку, яка забезпечить довгострокову військову підтримку України та співпрацю у сфері оборони, розвідки, санкцій проти Росії та переслідування воєнних злочинів.
Іспанія надішле Україні ракети Patriot, які прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів, а також надасть іншу військову допомогу, включаючи кулемети, транспортні засоби, протитанкову зброю та гаубиці протягом наступних двох місяців.
Іспанія погодилася надати Україні обмежену кількість ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, незважаючи на тиск з боку НАТО та ЄС.
Іспанська прокуратура просить закрити справу проти дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса через відсутність доказів.
Колишній іспанський футбольний бос Луїс Рубіалес був заарештований в аеропорту Мадрида у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, включаючи незаконні контракти, безгосподарність і відмивання грошей під час його президентства в Іспанській футбольній асоціації.
Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що росія використовує ядерні погрози для залякування, НАТО не бачить безпосередньої загрози застосування росією цієї зброї, хоча такі заяви підривають довіру.
Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.
Заступник Генерального секретаря НАТО заявив, що Україна з часом приєднається до НАТО, але не може сказати, коли саме.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС збільшити і прискорити допомогу Україні, вказавши, що у найближчі місяці може вирішитись результат війни.
Застреленого в Іспанії чоловіка ідентифікували як російського пілота.
НАТО планує відкрити навчальний центр для Збройних сил України, щоб допомогти країні перейти на стандарти Альянсу та підвищити рівень підтримки України.