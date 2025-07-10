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Захисник іспанського "Атлетика" Єрай Альварес відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Захисник "Атлетика" Єрай Альварес відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, проведений після матчу Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед". Футболіст пояснив, що заборонена речовина потрапила в організм через профілактичний засіб від випадіння волосся.

Захисник іспанського "Атлетика" Єрай Альварес відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест

Після першого матчу півфіналу Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед", 30-річний захисник "Атлетика" Єрай Альварес визнав на своїй сторінці у соцмережі, що його відсторонили від футболу через дисциплінарний розгляд щодо результату допінг-тесту.

Передає УНН із посиланням на El País.

Деталі

Центральний захисник "Атлетичного клубу" Єрай Альварес отримав позитивний результат допінг-тесту. Цей тест було проведено після матчу проти "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес" в середині травня поточного року.

Тест виявився позитивним, бо я ненавмисно прийняв профілактичний засіб проти випадіння волосся, який містив заборонену речовину.

- зізнався футболіст.

Таким чином Єрай поки не зможе виступати у складі "Атлетік Більбао".

Я тимчасово відсторонений і не маю права робити будь-які подальші публічні заяви.

Дисциплінарне провадження наразі перебуває на стадії розслідування і є конфіденційним, тому я тимчасово відсторонений і не маю права робити будь-які подальші публічні заяви, - додано у дописі.

Нагадаємо

Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" на мельдоній. Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації, проте клуб ще не коментує ситуацію.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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