Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

После первого матча полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", 30-летний защитник "Атлетика" Ерай Альварес признал на своей странице в соцсети, что его отстранили от футбола из-за дисциплинарного разбирательства по результату допинг-теста.

Передает УНН со ссылкой на El País.

Детали

Центральный защитник "Атлетик Бильбао" Ерай Альварес получил положительный результат допинг-теста. Этот тест был проведен после матча против "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес" в середине мая текущего года.

Тест оказался положительным, потому что я нечаянно принял профилактическое средство против выпадения волос, которое содержало запрещенное вещество. - признался футболист.

Таким образом, Ерай пока не сможет выступать в составе "Атлетик Бильбао".

Я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.

Дисциплинарное производство сейчас находится на стадии расследования и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления, - добавлено в сообщении.

Напомним

Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В" на мельдоний. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации, однако клуб еще не комментирует ситуацию.

Украинского легкоатлета Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил