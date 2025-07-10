Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста
Киев • УНН
Защитник «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, проведенного после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Футболист объяснил, что запрещенное вещество попало в организм через профилактическое средство от выпадения волос.
После первого матча полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", 30-летний защитник "Атлетика" Ерай Альварес признал на своей странице в соцсети, что его отстранили от футбола из-за дисциплинарного разбирательства по результату допинг-теста.
Передает УНН со ссылкой на El País.
Детали
Центральный защитник "Атлетик Бильбао" Ерай Альварес получил положительный результат допинг-теста. Этот тест был проведен после матча против "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес" в середине мая текущего года.
Тест оказался положительным, потому что я нечаянно принял профилактическое средство против выпадения волос, которое содержало запрещенное вещество.
Таким образом, Ерай пока не сможет выступать в составе "Атлетик Бильбао".
Я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.
Дисциплинарное производство сейчас находится на стадии расследования и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления, - добавлено в сообщении.
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