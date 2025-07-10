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Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Защитник «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, проведенного после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Футболист объяснил, что запрещенное вещество попало в организм через профилактическое средство от выпадения волос.

Защитник испанского «Атлетика» Ерай Альварес отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

После первого матча полуфинала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", 30-летний защитник "Атлетика" Ерай Альварес признал на своей странице в соцсети, что его отстранили от футбола из-за дисциплинарного разбирательства по результату допинг-теста.

Передает УНН со ссылкой на El País.

Детали

Центральный защитник "Атлетик Бильбао" Ерай Альварес получил положительный результат допинг-теста. Этот тест был проведен после матча против "Манчестер Юнайтед" на "Сан-Мамес" в середине мая текущего года.

Тест оказался положительным, потому что я нечаянно принял профилактическое средство против выпадения волос, которое содержало запрещенное вещество.

- признался футболист.

Таким образом, Ерай пока не сможет выступать в составе "Атлетик Бильбао".

Я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.

Дисциплинарное производство сейчас находится на стадии расследования и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дальнейшие публичные заявления, - добавлено в сообщении.

Напомним

Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В" на мельдоний. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации, однако клуб еще не комментирует ситуацию.

Украинского легкоатлета Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил15.05.25, 16:10 • 2149 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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