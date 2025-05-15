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Украинского легкоатлета Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Романа Кокошко дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил, а именно пропуск трех допинг-тестов. Аннулированы все результаты после 29 октября 2024.

Украинского легкоатлета Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил

Украинский толкатель ядра Роман Кокошко был дисквалифицирован на 22 месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Детали

Временно отстранили от участия в соревнованиях украинского толкателя ядра в конце прошлого года в декабре. Такое решение комиссия приняла из-за невыполнения спортсменом требований по прохождению трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года.

Поэтому и срок принятой дисквалификации начал действовать с 20 декабря 2024 года — даты его временного отстранения. В результате почти 5 месяцев дисциплинарного наказания уже прошло.

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Также были аннулированы все результаты, показанные спортсменом после 29 октября 2024 года. Правда, его последнее выступление состоялось еще в августе на Олимпийских играх 2024 года.

Кокошко имеет возможность обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дополнение

Роман Кококшко - украинский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра, чемпион и рекордсмен Украины.

Напомним

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук получила отстранение от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. 

Лилия Набока

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