Украинского легкоатлета Кокошко дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил
Киев • УНН
Романа Кокошко дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил, а именно пропуск трех допинг-тестов. Аннулированы все результаты после 29 октября 2024.
Украинский толкатель ядра Роман Кокошко был дисквалифицирован на 22 месяца из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).
Детали
Временно отстранили от участия в соревнованиях украинского толкателя ядра в конце прошлого года в декабре. Такое решение комиссия приняла из-за невыполнения спортсменом требований по прохождению трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года.
Поэтому и срок принятой дисквалификации начал действовать с 20 декабря 2024 года — даты его временного отстранения. В результате почти 5 месяцев дисциплинарного наказания уже прошло.
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Также были аннулированы все результаты, показанные спортсменом после 29 октября 2024 года. Правда, его последнее выступление состоялось еще в августе на Олимпийских играх 2024 года.
Кокошко имеет возможность обжаловать решение AIU в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Дополнение
Роман Кококшко - украинский легкоатлет, специализирующийся в толкании ядра, чемпион и рекордсмен Украины.
Напомним
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук получила отстранение от соревнований из-за положительного результата допинг-теста.