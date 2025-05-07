Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

В настоящее время самой большой проблемой развития украинского спорта являются риски, связанные с вооруженной агрессией россии против Украины. С начала полномасштабного вторжения разрушениям и повреждениям подверглись 733 объекта спортивной инфраструктуры. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины в ответ на запрос.

Угроза для развития большого спорта

В Министерстве молодежи и спорта отметили, что на сегодня самой большой проблемой развития спорта, высших достижений в Украине являются риски, связанные с вооруженной агрессией россии против Украины, следствием которой является разрушенная инфраструктура ‒ многие спортивные объекты (стадионы, базы, спортзалы) уничтожены или повреждены.

Таким образом, ведущие спортсмены вынуждены тренироваться за границей, что усложняет подготовку и коммуникацию. Также существует опасность проведения спортивных мероприятий на территории Украины.

Разрушение и ослабление в Украине спортивной инфраструктуры

С начала полномасштабного вторжения российской федерации по состоянию на 28 апреля 2025 года разрушениям и повреждениям подверглись 733 объекта спортивной инфраструктуры Украины. При этом следует отметить, что это не окончательная цифра, поскольку некоторые объекты нельзя обсчитать, поскольку они находятся на оккупированной территории или на линии фронта - информирует Минспорта.

Сообщается, что количество областей, которые подверглись разрушениям объектов спортивной инфраструктуры – 18 (и город Киев).

Наиболее пострадавшие области (количество объектов пострадавших):

Херсонская – 187;

Харьковская – 173;

Луганская – 105;

Донецкая – 75;

Сумская – 52;

Запорожская – 40;

Николаевская – 23;

Днепропетровская – 25;

Черниговская – 14;

Киевская – 14 (из них 12 объекта в г. Киеве).

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Какая ситуация с площадками для тренировок украинских спортсменов, детей?

Министерство молодежи и спорта сообщает, что согласно статистической отчетности № 2-ФК (годовая) "Отчет по физической культуре и спорту" за 2024 год общее количество плоскостных спортивных сооружений (комплексных и отдельных) в Украине составляло – 47791, из них:

спортивных площадок с тренажерным оборудованием – 8831;

мультиплощадок – 2731;

других спортивных площадок – 25614.

Отмечается, что вопрос обеспечения современной спортивной инфраструктурой для тренировочного процесса остается актуальным для многих видов спорта, особенно тех, которые требуют специализированных условий, оборудования или сезонного покрытия. Ситуация зависит от ряда факторов, в частности территориального распределения, состояния имеющихся сооружений, уровня финансирования, а также развития определенных видов спорта в конкретных регионах.

Улучшение качества и доступности тренировочной базы является одним из приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта - заявляет Минспорта.

Количество спортсменов, которые не вернулись в Украину

Одной из проблем в развитии украинского спорта является невозвращение спортсменов в Украину.

По данным министерства, по состоянию на сегодня количество украинских спортсменов и членов спортивных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта, которые не стали возвращаться в определенные в разрешениях сроки на территорию Украины после выезда на международные спортивные мероприятия с начала 24 февраля 2022 года составляет 463 человека.

Дефицит молодых тренеров

Минспорта отмечает, что дефицит молодых тренеров с современными подходами к тренировкам действительно является важной проблемой для украинского спорта.

Отмечается, что наиболее профессиональные тренеры работают со спортсменами национальных сборных команд Украины, которые избираются на конкурсной основе. Это тренеры, которые имеют достаточный опыт в подготовке спортсменов высшей категории. К работе со спортсменами привлекаются и молодые специалисты, особенно из состава спортсменов, которые завершили спортивную карьеру.

"В то же время дефицит слишком заметен на уровне учреждений детско-юношеского и резервного спорта, особенно в таких видах спорта, как легкая атлетика, борьба, спортивная гимнастика, плавание. В игровых видах спорта, таких как волейбол, гандбол, хоккей, например, нужны целые команды тренеров, а не только главный", - информирует Минспорта.

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Влияние на будущее развитие украинского спорта из-за выезда за границу детей

По данным ЮНИСЕФ, из-за вооруженной агрессии против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, сменили место жительства почти пять миллионов украинских детей, из них более двух миллионов ‒ выехали за границу, другие ‒ переселились в пределах Украины.

За рубежом нашей спортивно талантливой молодежи предлагают комфортные условия обучения и возможность тренироваться на качественных спортивных сооружениях, что ставит их перед сложным выбором ‒ оставаться или возвращаться в Украину. Безусловно, после завершения военного положения молодое поколение необходимо возвращать в Украину. Задача государства ‒ создать условия для их занятости и самореализации, а также восстановить психологическое состояние тех, которые постоянно находились в стране - отмечает Минспорта.

Инициативы Минмолодежьспорта для улучшения ситуации и развития

Министерство молодежи и спорта Украины направляет все свои действия на расширение различных форм активного привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям спортом, формирование физически и морально развитой личности, подготовку спортивного резерва для национальных сборных команд Украины.

"Таким образом, по инициативе Минмолодежьспорта в 2024 году начат мультиспортивный проект "Путь чемпионов". Цель его ‒ придать новый толчок и привлечь внимание к подготовке спортивного резерва через формат специализированных спортивных классов, создать условия для максимального развития индивидуальных способностей детей, предоставить больше возможностей для их самореализации, привлечь как можно больше детей и молодежи к активному досугу, их переход к резервному спорту и спорту высших достижений, пополнить основной состав национальных сборных команд Украины", - рассказали в министерстве.

Сообщается, что в специализированных спортивных классах сочетается оптимально сбалансированный график и режим образовательного процесса со спортивной подготовкой.

По состоянию на 30 апреля 2025 года в 10 областях работают 29 специализированных спортивных классов по таким видам спорта: баскетбол, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, дзюдо, волейбол, плавание, футбол, спортивное ориентирование, каратэ, рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, шашки, шахматы - информирует Минспорта.

Реализация проекта происходит при содействии:

Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины;

территориальных органов исполнительной власти по вопросам образования и науки, физической культуры и спорта;

Национального олимпийского комитета Украины и его ячеек;

лучших спортсменов по видам спорта;