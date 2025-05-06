З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення 463 українські спортсмени та члени команд не повернулися в Україну після міжнародних змагань. Раніше повідомлялося про неповернення понад 500 чоловіків, що виїхали за листами Мінкульту.
Понад 460 українських спортсменів та членів спортивних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту не стали повертатися у визначені в дозволах терміни в Україну після виїзду на міжнародні спортивні заходи. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Міністерстві молоді та спорту.
Станом на сьогодні кількість українських спортсменів та членів спортивних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які не стали повертатися у визначені в дозволах терміни на територію України після виїзду на міжнародні спортивні заходи з початку 24 лютого 2022 року становить 463 особи
Доповнення
У лютому 2025 року радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін повідомляв, що тільки за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш як 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
У березні Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину кордону митцями та медійниками.