З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

Понад 460 українських спортсменів та членів спортивних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту не стали повертатися у визначені в дозволах терміни в Україну після виїзду на міжнародні спортивні заходи. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит у Міністерстві молоді та спорту.

Станом на сьогодні кількість українських спортсменів та членів спортивних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які не стали повертатися у визначені в дозволах терміни на територію України після виїзду на міжнародні спортивні заходи з початку 24 лютого 2022 року становить 463 особи - повідомляє міністерство.

Доповнення

У лютому 2025 року радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін повідомляв, що тільки за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш як 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У березні Кабінет міністрів вніс зміни до порядку перетину кордону митцями та медійниками.