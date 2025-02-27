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Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну торік

Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну торік

Київ  •  УНН

 • 43222 перегляди

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За 2024 рік понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну. Міністерство тимчасово припиняє видачу листів сприяння з березня 2025 року через масові порушення.

Тільки за 2024 рік з-за кордону не повернулося більш як 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Про це повідомив радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін, передає УНН.

Золотухін пояснив, що МКСК не надає дозволи на перетин кордону, оскільки не має таких повноважень. МКСК надсилає листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, де і приймається рішення про доцільність перетину.

При цьому, приймається воно виключно за умов наявності довгого пакета супроводжуючих документів від чоловіка призовного віку. Якщо всіх документів немає, то дозвіл ДПСУ надати не можуть, а отже і МКСК листа направляти не будуть, адже такий протокол.

Тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося більш як 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП. По кожному такому кейсу Національною поліцією порушено кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України. Наприклад, ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ

- написав Золотухін у Facebook.

Він зауважив, що при цьому посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами по цим кримінальним справам, оскільки розглядається і питання організації незаконного перетину кордону.

Тобто, люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну. (Це окремий правовий треш. Я не знаю, навіщо Нацпол і СБУ це роблять?)

- наголосив Золотухін.

Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34464 перегляди

 Золотухін заявив, що народні депутати відмовилися приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина України призивного віку з-за кордону, бо це питання політичне і погіршило б політичні рейтинги серед українців, які знаходяться за кордоном.

А, це питання Міністерства національної єдності України, яке, до речі, могло б перебрати на себе усі питання по таким листам-пропозиціям і дозволам. Тобто, громадяни України, які виїхали законно (по документах і листам) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них (в тому числі кримінальна) лежить на державних службовцях

- зауважив Золотухін. 

Золотухін надав варіанти вирішення цієї проблеми:

  • криміналізувати неповернення, а не перетин кордону;
    • зробити процедуру звітування за результатами виїзду (скільки коштів зібрав, кому передав, які меседжі озвучив на концерті і т.д.);
      • унормувати практику надання листів-пропозицій для більшої кількості органів влади - від МНЄУ до облдержадміністрацій.

        Доповнення

        Міністерство культури тимчасово припиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення діятиме з березня 2025 року до врегулювання законодавства через численні випадки неповернення. 

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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