Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам МКИП, не вернулись в Украину в прошлом году

Только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщил советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин, передает УНН.

Золотухин пояснил, что МКСК не предоставляет разрешения на пересечение границы, поскольку не имеет таких полномочий. МКСК направляет письма-предложения в Государственную пограничную службу, где и принимается решение о целесообразности пересечения.

При этом, принимается оно исключительно при наличии длинного пакета сопровождающих документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГНСУ предоставить не могут, а значит и МКСК письмо направлять не будут, ведь таков протокол.

Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП. По каждому такому кейсу Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей уголовного кодекса Украины. Например, ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ

Он заметил, что при этом должностные лица МКСК автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку рассматривается и вопрос организации незаконного пересечения границы.

То есть, люди, которые ставят свои подписи под этими письмами-предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину. (Это отдельный правовой трэш. Я не знаю, зачем Нацпол и СБУ это делают?)

Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр

Золотухин заявил, что народные депутаты отказались принимать закон, который бы криминализировал факт невозвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы, потому что этот вопрос политический и ухудшил бы политические рейтинги среди украинцев, которые находятся за рубежом.

А, это вопрос Министерства национального единства Украины, которое, кстати, могло бы взять на себя все вопросы по таким письмам-предложениям и разрешениям. То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Зато вся ответственность за них (в том числе уголовная) лежит на государственных служащих