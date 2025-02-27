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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам МКИП, не вернулись в Украину в прошлом году

Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам МКИП, не вернулись в Украину в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 4850 просмотра

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За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.

Только за 2024 год из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщил советник министра культуры по вопросам стратегических коммуникаций и международного сотрудничества Дмитрий Золотухин, передает УНН.

Золотухин пояснил, что МКСК не предоставляет разрешения на пересечение границы, поскольку не имеет таких полномочий. МКСК направляет письма-предложения в Государственную пограничную службу, где и принимается решение о целесообразности пересечения.

При этом, принимается оно исключительно при наличии длинного пакета сопровождающих документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГНСУ предоставить не могут, а значит и МКСК письмо направлять не будут, ведь таков протокол.

Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП. По каждому такому кейсу Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей уголовного кодекса Украины. Например, ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ

- написал Золотухин в Facebook.

Он заметил, что при этом должностные лица МКСК автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку рассматривается и вопрос организации незаконного пересечения границы.

То есть, люди, которые ставят свои подписи под этими письмами-предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину. (Это отдельный правовой трэш. Я не знаю, зачем Нацпол и СБУ это делают?)

- подчеркнул Золотухин.

Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр06.01.25, 13:55 • 34459 просмотров

 Золотухин заявил, что народные депутаты отказались принимать закон, который бы криминализировал факт невозвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы, потому что этот вопрос политический и ухудшил бы политические рейтинги среди украинцев, которые находятся за рубежом.

А, это вопрос Министерства национального единства Украины, которое, кстати, могло бы взять на себя все вопросы по таким письмам-предложениям и разрешениям. То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Зато вся ответственность за них (в том числе уголовная) лежит на государственных служащих

- заметил Золотухин. 

Золотухин предоставил варианты решения этой проблемы:

  • криминализировать невозврат, а не пересечение границы;
  • сделать процедуру отчетности по результатам выезда (сколько средств собрал, кому передал, какие месседжи озвучил на концерте и т.д.);
  • нормировать практику предоставления писем-предложений для большего количества органов власти - от МНЕУ до облгосадминистраций.

Дополнение

Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу художников и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
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