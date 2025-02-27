Мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд митцям через масові порушення
Київ • УНН
Міністерство культури тимчасово припиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення діятиме з березня 2025 року до врегулювання законодавства через численні випадки невповернення.
Міністерство культури тимчасово припиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення діятиме з березня 2025 року до врегулювання законодавства через численні випадки неповернення, повідомили у Мінкульті, пише УНН.
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"Правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану потребують уточнення для запобігання зловживанням", - заявили у Мінкульті.
З 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання Міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону
Через прогалини в національному законодавстві, як зазначається, "виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни".
Повідомляється, що на сьогодні питання залишається неврегульованим.
Наразі, як вказали у міністерстві, розроблено проект змін до урядової постанови, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.
Зміни мають врегулювати питання вичерпних вимог для ухвалення рішення міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.
Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.
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