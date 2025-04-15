Державна прикордонна служба України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18168 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128935 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123433 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124857 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123738 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127077 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190038 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У намаганнях створити "сіру зону" окупанти засилають на Сумщину малі штурмові групи - Демченко

Росія використовує малі штурмові групи, щоб створити "сіру зону" в Сумській області, але українські захисники завдають їм ураження. Щоденно ворог намагається перетнути кордон.

Війна • 12 квітня, 08:17 • 4758 перегляди

На Сумщині фіксують збільшення активності диверсійно-розвідувальних груп

На Сумщині зростає активність диверсійно-розвідувальних груп, особливо в Краснопільській громаді, що межує з Харківщиною. Ворог намагається розширити зону нестабільності та перевірити оборону.

Війна • 1 квітня, 19:33 • 11070 перегляди

"Контракт 18-24": програму розширили на Нацгвардію та прикордонників

Уряд поширив дію програми «Контракт 18-24» на Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Спрощено медогляд та розширено перелік посад для українців 18-24 років.

Суспільство • 1 квітня, 11:27 • 20872 перегляди

На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування ворожих військ - Демченко

Російські ДРГ намагаються прорватися через кордон Сумської області, їхня тактика змінилася. На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування, сказав Демченко.

Війна • 1 квітня, 09:42 • 16425 перегляди

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

Російські війська накопичили значні сили на Курщині та намагаються діяти малими штурмовими групами в районі Новенького і Журавки. Мета - розширити зону боїв біля кордону.

Війна • 29 березня, 16:52 • 50748 перегляди

Інспекторка Львівської митниці переправляла призовників через кордон за $3 тисячі доларів - ДБР

Інспекторка Львівської митниці організувала схему переправлення чотирьох призовників через кордон, використовуючи службовий автомобіль та знання митних процедур. За свої послуги вона брала 3 тисячі доларів.

Кримінал та НП • 20 березня, 11:03 • 14493 перегляди

На кордоні з Угорщиною призупинять митний контроль на пункті пропуску “Косино”: що відомо

18 березня з 12:00 до 16:00 у пункті пропуску "Косино" не здійснюватиметься пропуск транспорту та людей. Причина – підключення системи безперебійного живлення.

Суспільство • 17 березня, 14:14 • 18013 перегляди

Демченко про Сумщину: ситуація не проста, рф намагається зайти на нашу територію

рф відмовилась від використання техніки на кордоні з Сумщиною та перейшла до тактики малих штурмових груп. Ворог намагається просунутись вглиб території України та розширити зону бойових дій.

Війна • 11 березня, 17:11 • 15825 перегляди

На Буковині прикордонники викрили псевдовійськового: намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

На пункті пропуску "Порубне" затримали 27-річного чоловіка, який видавав себе за військовослужбовця ЗСУ. Прикордонники виявили, що всі надані ним документи були підроблені.

Суспільство • 11 березня, 15:12 • 16634 перегляди

Відправили на дно: прикордонники показали роботу по ворожому човну

Аеророзвідка виявила моторний човен окупантів, що рухався по річці. Прикордонники завдали точного удару, відправивши плавзасіб та екіпаж на дно.

Війна • 11 березня, 07:43 • 26469 перегляди

Пункт пропуску "Шегині" 11 березня сповільнить роботу на вантажному напрямку: чому

У пункті пропуску "Шегині" 11 березня з 11:00 до 14:00 будуть проводитись реконструкційні роботи. Пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі.

Суспільство • 10 березня, 15:12 • 16625 перегляди

Демченко про ситуацію на Сумщині: ворог продовжує намагатися підійти до кордону

Окупанти продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині малими штурмовими групами. Через несприятливу місцевість ворог не може використовувати техніку, але прагне перерізати логістичні шляхи.

Суспільство • 4 березня, 19:16 • 24408 перегляди

На Буковині затримали чоловіків, один із яких заплатив 20 тисяч доларів за перехід до Румунії

Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.

Суспільство • 1 березня, 23:03 • 38927 перегляди

Для водіїв-перевізників гуманітарних вантажів скасували систему "Шлях"

Кабмін припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Тепер вони зможуть перетинати кордон лише на загальних підставах згідно з постановою №57.

Суспільство • 28 лютого, 08:41 • 113474 перегляди

Призупинення виїзду митців та медійників за кордон є тимчасовим – Мінкульт

Міністерство культури тимчасово призупинило видачу дозволів на виїзд для військовозобов'язаних артистів та медійників з 3 березня. Рішення діятиме до внесення змін в урядову постанову через виявлені зловживання.

Суспільство • 27 лютого, 19:21 • 22904 перегляди

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах - ДПСУ

ДПСУ повідомляє про зміни у правилах перетину кордону для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Відтепер вони перетинатимуть кордон на загальних підставах без спеціальних дозволів.

Суспільство • 27 лютого, 11:49 • 23971 перегляди

Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну торік

За 2024 рік понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну. Міністерство тимчасово припиняє видачу листів сприяння з березня 2025 року через масові порушення.

Суспільство • 27 лютого, 10:41 • 52284 перегляди

Мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд митцям через масові порушення

Міністерство культури тимчасово припиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення діятиме з березня 2025 року до врегулювання законодавства через численні випадки невповернення.

Війна • 27 лютого, 08:24 • 28375 перегляди

На кордоні з Угорщиною затримано 16 ухилянтів

Прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.

Війна • 26 лютого, 17:51 • 35288 перегляди

Дві доби, лісами, між Житомирщиною та Рівненщиною: затримано порушника кордону, який ризикував замерзнути при -14°C

Прикордонники врятували порушника, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною без їжі та води. Чоловік пережив зустріч зі зграєю вовків, двічі ледь не потонув у болотах та натрапив на мінне поле.

Суспільство • 24 лютого, 15:21 • 25021 перегляди

"Кусь-кусь, привіт": українські прикордонники "завербували" незвичайного помічника

Українські прикордонники у вільний час підгодовують мишеня картоплею. Оператор БПЛА взяв тваринку під опіку, забезпечивши її харчуванням.

УНН Lite • 21 лютого, 16:09 • 149791 перегляди

Широкомасштабної спроби вторгнення рф на територію Сумщину не фіксувалося - Демченко

ДПСУ не зафіксувала спроб широкомасштабного вторгнення рф у Сумській області. Заяви путіна про прорив російських військ через кордон виявилися дезінформацією.

Війна • 20 лютого, 09:38 • 28016 перегляди

Не вмів плавати, але поліз у Тису: прикордонники врятували ухилянта

Прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон через річку Тиса, не вміючи плавати. Порушника, якого течією віднесло на 50 метрів, знайшли змерзлого із порізаними руками.

Суспільство • 19 лютого, 17:05 • 32328 перегляди

Ексдепутат Київради намагається втекти з України після викриття земельної схеми - НАБУ

НАБУ розшукує колишнього депутата Київради, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією з розкрадання столичної землі.

Політика • 10 лютого, 09:37 • 31841 перегляди

Демченко повідомив про обстановку на кордоні з білоруссю: чи є загроза?

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю. Триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські силовики ведуть спостереження за ситуацією.

Суспільство • 10 лютого, 08:17 • 22294 перегляди

Нестандартних ситуацій по кордону з рф в межах Сумщини не фіксуємо – Демченко

Речник ДПСУ повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з РФ у Сумській області. Ворог продовжує обстріли прикордоння, але припинив спроби розширення зони бойових дій.

Суспільство • 10 лютого, 08:03 • 29061 перегляди

В Україні запускають проект посилення піхоти безпілотниками "Лінія Дронів"- Умєров

Міноборони запускає проект "Лінія Дронів" для п'яти елітних полків і бригад. Проект дозволить створювати зону ураження до 15 км та забезпечить постійний повітряний супровід піхоти.

Війна • 9 лютого, 18:26 • 36726 перегляди

Три дні блукали в горах: прикордонники затримали ухилянтів

На Закарпатті затримали двох військовозобов'язаних, які намагались нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловіки три дні блукали в горах, поки їх не виявили прикордонники за слідами на снігу.

Кримінал та НП • 9 лютого, 02:36 • 77847 перегляди

Двометрові замети: прикордонники показали світлини засніженого українського кордону

Державна прикордонна служба показала фото засніжених ділянок кордону на Буковині та Закарпатті. У гірських районах температура впала до -20°C, а висота снігових заметів сягає двох метрів.

Суспільство • 8 лютого, 14:59 • 166816 перегляди

На кордоні з білоруссю змін не відзначають - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба не відзначає змін на кордоні з білоруссю, але напрямок залишається загрозливим.

Війна • 3 лютого, 08:44 • 24521 перегляди