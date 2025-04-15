Державна прикордонна служба України

Дві доби, лісами, між Житомирщиною та Рівненщиною: затримано порушника кордону, який ризикував замерзнути при -14°C

Прикордонники врятували порушника, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною без їжі та води. Чоловік пережив зустріч зі зграєю вовків, двічі ледь не потонув у болотах та натрапив на мінне поле.