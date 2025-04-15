Державна прикордонна служба України

Росія використовує малі штурмові групи, щоб створити "сіру зону" в Сумській області, але українські захисники завдають їм ураження. Щоденно ворог намагається перетнути кордон.
На Сумщині зростає активність диверсійно-розвідувальних груп, особливо в Краснопільській громаді, що межує з Харківщиною. Ворог намагається розширити зону нестабільності та перевірити оборону.
Уряд поширив дію програми «Контракт 18-24» на Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Спрощено медогляд та розширено перелік посад для українців 18-24 років.
Російські ДРГ намагаються прорватися через кордон Сумської області, їхня тактика змінилася. На території білорусі, на напрямку нашого кордону, немає сформованого угрупування, сказав Демченко.
Російські війська накопичили значні сили на Курщині та намагаються діяти малими штурмовими групами в районі Новенького і Журавки. Мета - розширити зону боїв біля кордону.
Інспекторка Львівської митниці організувала схему переправлення чотирьох призовників через кордон, використовуючи службовий автомобіль та знання митних процедур. За свої послуги вона брала 3 тисячі доларів.
18 березня з 12:00 до 16:00 у пункті пропуску "Косино" не здійснюватиметься пропуск транспорту та людей. Причина – підключення системи безперебійного живлення.
рф відмовилась від використання техніки на кордоні з Сумщиною та перейшла до тактики малих штурмових груп. Ворог намагається просунутись вглиб території України та розширити зону бойових дій.
На пункті пропуску "Порубне" затримали 27-річного чоловіка, який видавав себе за військовослужбовця ЗСУ. Прикордонники виявили, що всі надані ним документи були підроблені.
Аеророзвідка виявила моторний човен окупантів, що рухався по річці. Прикордонники завдали точного удару, відправивши плавзасіб та екіпаж на дно.
У пункті пропуску "Шегині" 11 березня з 11:00 до 14:00 будуть проводитись реконструкційні роботи. Пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі.
Окупанти продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині малими штурмовими групами. Через несприятливу місцевість ворог не може використовувати техніку, але прагне перерізати логістичні шляхи.
Прикордонники затримали двох осіб при спробі нелегального перетину кордону з Румунією. Один з порушників заплатив "провіднику" 20 тисяч доларів за обіцяний безпечний перехід.
Кабмін припинив функціонування системи "Шлях" для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Тепер вони зможуть перетинати кордон лише на загальних підставах згідно з постановою №57.
Міністерство культури тимчасово призупинило видачу дозволів на виїзд для військовозобов'язаних артистів та медійників з 3 березня. Рішення діятиме до внесення змін в урядову постанову через виявлені зловживання.
ДПСУ повідомляє про зміни у правилах перетину кордону для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Відтепер вони перетинатимуть кордон на загальних підставах без спеціальних дозволів.
За 2024 рік понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкульту, не повернулися в Україну. Міністерство тимчасово припиняє видачу листів сприяння з березня 2025 року через масові порушення.
Міністерство культури тимчасово припиняє видачу листів сприяння для виїзду за кордон митців та медійників призовного віку. Рішення діятиме з березня 2025 року до врегулювання законодавства через численні випадки невповернення.
Прикордонники затримали мікроавтобус з 16 чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Кожен "клієнт" заплатив від 7 до 15 тисяч доларів, а організаторам загрожує кримінальна відповідальність.
Прикордонники врятували порушника, який дві доби блукав лісами між Житомирщиною та Рівненщиною без їжі та води. Чоловік пережив зустріч зі зграєю вовків, двічі ледь не потонув у болотах та натрапив на мінне поле.
Українські прикордонники у вільний час підгодовують мишеня картоплею. Оператор БПЛА взяв тваринку під опіку, забезпечивши її харчуванням.
ДПСУ не зафіксувала спроб широкомасштабного вторгнення рф у Сумській області. Заяви путіна про прорив російських військ через кордон виявилися дезінформацією.
Прикордонники врятували чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон через річку Тиса, не вміючи плавати. Порушника, якого течією віднесло на 50 метрів, знайшли змерзлого із порізаними руками.
НАБУ розшукує колишнього депутата Київради, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією з розкрадання столичної землі.
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю. Триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські силовики ведуть спостереження за ситуацією.
Речник ДПСУ повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з РФ у Сумській області. Ворог продовжує обстріли прикордоння, але припинив спроби розширення зони бойових дій.
Міноборони запускає проект "Лінія Дронів" для п'яти елітних полків і бригад. Проект дозволить створювати зону ураження до 15 км та забезпечить постійний повітряний супровід піхоти.
На Закарпатті затримали двох військовозобов'язаних, які намагались нелегально перетнути кордон з Румунією. Чоловіки три дні блукали в горах, поки їх не виявили прикордонники за слідами на снігу.
Державна прикордонна служба показала фото засніжених ділянок кордону на Буковині та Закарпатті. У гірських районах температура впала до -20°C, а висота снігових заметів сягає двох метрів.
Держприкордонслужба не відзначає змін на кордоні з білоруссю, але напрямок залишається загрозливим.