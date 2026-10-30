На кордоні у напрямку Словаччини суттєва черга - який пункт пропуску радять оминати
Київ • УНН
Перед пунктом пропуску «Ужгород» на виїзд з України очікують 35 легковиків. Прикордонники радять обрати інші маршрути.
Перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною утворилася черга з 35 автомобілів, мандрівникам радять інші маршрути. Про це повідомили у Держприкордонслужбі після 16 години 30 жовтня, пише УНН.
На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску "Ужгород" спостерігається накопичення автівок на виїзд з України. Наразі перед пунктом пропуску у черзі на оформлення очікують 35 легкових автомобілів
З огляду на ситуацію, прикордонники рекомендують обрати інші маршрути руху.
На кордоні зі Словаччиною функціонують пункти пропуску:
- «Малий Березний» (для автомобільного і пішохідного сполучення, працює цілодобово);
- «Малі Селменці» (для пішохідного сполучення, працює з 09:00 до 21:00);
- «Чоп (Страж)» (для залізничного сполучення, працює цілодобово).
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