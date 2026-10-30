На кордоні у напрямку Словаччини суттєва черга - який пункт пропуску радять оминати

Перед пунктом пропуску "Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною утворилася черга з 35 автомобілів, мандрівникам радять інші маршрути. Про це повідомили у Держприкордонслужбі після 16 години 30 жовтня, пише УНН.

На кордоні зі Словаччиною перед пунктом пропуску "Ужгород" спостерігається накопичення автівок на виїзд з України. Наразі перед пунктом пропуску у черзі на оформлення очікують 35 легкових автомобілів - повідомили ДПСУ.

З огляду на ситуацію, прикордонники рекомендують обрати інші маршрути руху.

На кордоні зі Словаччиною функціонують пункти пропуску:

«Малий Березний» (для автомобільного і пішохідного сполучення, працює цілодобово);

«Малі Селменці» (для пішохідного сполучення, працює з 09:00 до 21:00);

«Чоп (Страж)» (для залізничного сполучення, працює цілодобово).

На пункті пропуску "Чоп (Тиса)" сповільнять оформлення пасажирів і вантажів - що відомо